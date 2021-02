Montiel, Nacho Fernandez e cia: River Plate teme debandada de jogadores para o Brasil

Sem poder oferecer boa valorização e sem ofertas da Europa na última janela, time argentino vê futebol brasileiro como ameaça

Melhor time do futebol Sul-Americano na última década, o River Plate vive um momento de incertezas sobre a temporada 2021. A equipe de Marcelo Gallardo pode sofrer um desmanche e, segundo apuração da Goal, a direção do time argentino teme o mercado brasileiro.

Alguns jogadores entendem que cumpriram um ciclo e estão abertos a ouvirem propostas. A expectativa dos Millonarios era negociar com o futebol europeu, mas nesta janela de transferências, em que os principais mercados fecharam na segunda-feira (01), o River não recebeu nenhuma oferta oficial.

No mercado, agentes afirmam que pandemia se tornou um grande adversário de todos os clubes do mundo e dificultou muitos negócios, principalmente na hora dos europeus buscarem atletas na América do Sul. O grande problema para o River, no entanto, é que jogadores importantes estão com contratos por vencer em junho deste ano, sendo assim, já poderiam assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

É o caso de Gonzalo Montiel, que chegou a ser alvo do Lyon e do Villarreal nesta janela de transferências, mas não recebeu nenhuma proposta oficial. Agora, o jogador está na mira do Palmeiras. O contrato do lateral direito vence em junho, ele discute uma renovação com o River, mas o clube argentino se vê sem condições de oferecer uma boa valorização, seja para ele ou para os demais que estão em fim de contrato.

É esse o ponto que preocupa a direção do River Plate, que entende que hoje no futebol brasileiro há clubes que possam oferecer essa valorização. Além de Montiel, Enzo Pérez, Rafael Borré e De La Cruz estão con seus contratos vencendo em junho desde ano e discutem há alguns meses uma renovação.

Com contrato até 2023, Nacho Fernandez é outro que pode deixar o River rumo ao Brasil. Ele já está em conversas avançadas com o Atlético-MG a pedido de Sampaoli e vê com bons olhos a saída.

Desde de janeiro do ano passado, inclusive, ele vivia a expectativa de sair do River Plate e chegou a negociar com o Internacional. Por conta da pandemia e a redução da verba no Colorado, a situação não teve desfecho positivo.

Agora, o mesmo Rodrigo Caetano, que hoje é diretor do Galo e antes estava no Internacional, tenta a contratação de Nacho, que entende ser uma ótima oportunidade de fazer seu último grande contrato na carreira.

Com o mercado de transferências para a entrada de jogadores abrindo em março no Brasil, os argentinos se sentem ameaçados com a possibilidade de clubes brasileiros buscarem seus principais reforços na Argentina, mais precisavamente no River Plate.

Enquanto isso, Gallardo, sabendo da possibilidade de perder jogadores importantes, pede reforços, mas vê a direção com dificuldades pelo contexto economico. Para se ter uma ideia, há um ano e meio o River Plate não investe na contratação de jogadores, buscam nomes livres no mercado e fazem poucos investimentos, no esforço para manter um time que fez história.