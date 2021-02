Jorge Sampaoli no Atlético-MG: qual é o tempo de contrato e a multa rescisória?

O treinador argentino atraiu o interesse do Olympique de Marseille, da França

Depois de um período sem muito sucesso com a seleção argentina, o técnico Jorge Sampaoli recuperou a sua moral no futebol brasileiro, onde fez excelente trabalho pelo Santos em 2019 antes de ser apontado como comandante do Atlético-MG para esta temporada de 2020 – que já invade o calendário de 2021. Agora, o comandante é um dos principais candidatos a ocupar a vaga deixada pelo português André Villas-Boas no Olympique de Marseille, da França.

Segundo noticiado pelo AS, da Espanha, existiria um princípio de acordo entre Sampaoli e o clube francês, mas segundo informado pelo GE o Atlético-MG conta com o argentino para a temporada 2021 e ainda gostaria de ampliar o vínculo por ainda mais um ano. Enquanto isso, o treinador foca nos últimos quatro jogos da temporada e, apesar das poucas chances, sonha com o título brasileiro.

Interesse da Europa não é novidade

O Sevilla foi o último e único clube europeu já treinado por Sampaoli. Foi na temporada 2016-17. Nos últimos anos, contudo, os bons trabalhos no futebol brasileiro atraíram interesse do Velho Continente. Antes de Mikel Arteta ser escolhido como técnico do Arsenal, no ano passado, Sampaoli teria sido um dos candidatos segundo o site The Athletic. O interesse mais recente do Marseille, contudo, faz do argentino não apenas um candidato, e sim um alvo.

Tempo de contrato e multa rescisória

Jorge Sampaoli possui contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2021. Ainda segundo o GE, a multa rescisória estaria abaixo dos 3 milhões de euros. Em notícia publicada pelo UOL na época do acerto entre Sampaoli e o clube mineiro, a multa, assim como o salário do argentino, é colocado em dólar: no primeiro ano, a rescisão era de 2,5 milhões de dólares, mas o valor cai para 1,5 milhão de dólares a partir de janeiro de 2021. Levando em conta o câmbio atual, a conversão em reais desta última multa poderia render R$ 8,14 milhões ao Galo.

Sampaoli vai sair?

Apesar da concorrência com a Europa, a intenção do Atlético-MG é de seguir com Sampaoli. O alto investimento feito em contratações é um dos pontos que fazem os atleticanos acreditarem em uma permanência do treinador.