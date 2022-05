Colo-Colo x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O Fortaleza visita o Colo-Colo nesta quarta-feira (25), no Estádio Monumental David Arellano, a partir das 19h (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Colo-Colo x Fortaleza DATA Quarta-feira, 25 de maio de 2022 LOCAL Estádio Monumental David Arellano - Santiago, CHI HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, em Santiago. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Fortaleza e Colo-Colo entram em campo na briga pela classificação às oitavas de final da Libertadores. O invicto River Plate, com 13 pontos, já está classificado, enquanto a segunda vaga ficará com uma das duas equipes.

Empatado com o Colo-Colo, com sete pontos cada, o time cearense joga pelo empate para ficar com a vaga - tem a vantagem de três gols de saldo.

O Fortaleza já desembarcou no Chile na noite da segunda-feira (23) com Tinga, Titi e Habraão entre os relacionados.

Do outro lado, o time chileno, que não vence há três rodadas na Libertadores, só interessa a vitória em casa para seguir vivo no torneio.

Na primeira rodada, o Colo-Colo venceu o Fortaleza por 2 a 1 na Arena Castelão.

Buenos días! 🦁🇨🇱



Nosso elenco realiza treino de apronto no Centro de Treinamento do Universidad de Chile, às 15h, visando o confronto decisivo de amanhã pela CONMEBOL @Libertadores.

A campanha do Fortaleza na Libertadores 2022

Fortaleza 1 x 2 Colo-Colo - 7 de abril de 2022

River Plate 2 x 0 Fortaleza - 13 de abril de 2022

Fortaleza 2 x 1 Alianza Lima - 27 de abril de 2022

Fortaleza 1 x 1 River Plate - 5 de maio de 2022

Alianza Lima 0 x 2 Fortaleza - 18 de maio de 2022

Colo-Colo x Fortaleza - 25 de maio de 2022, às 19h (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Allianza Lima 0 x 2 Fortaleza Libertadores 19 de maio de 2022 Fortaleza 0 x 1 Fluminense Brasileirão 22 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Juventude Brasileirão 28 de maio de 2022 20h30 (de Brasília) Fortaleza x Ceará Brasileirão 2 de junho de 2022 20h30 (de Brasília)

COLO-COLO

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 4 x 0 Colo-Colo Libertadores 19 de maio de 2022 OHiggins 1 x 1 Colo-Colo Campeonato Chileno 22 de maio de 2022

Próximas partidas