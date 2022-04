Única certeza do Fortaleza nesta Libertadores é o espetáculo de sua torcida

Dizem que, no Brasil, o torcedor de futebol é daqueles muito mais obcecados pela vitória a qualquer custo do que pela simples rotina de seguir, haja o que houver, o clube de seu coração. É uma afirmação verdadeira, até certo ponto. Mas ao mesmo tempo em que é verdade, também é uma mentira.

Exemplos de paixão que vencem resultados ruins são vários. Brasil afora. Em Fortaleza, inclusive. Pois se durante décadas a fio os torcedores de Fortaleza e Ceará sofreram, seja com resultados ruins ou com a nítida ignorada que a grande mídia nacional e outros atores do espetáculo lhes concediam, não deixaram de serem fiéis às suas cores. E hoje protagonizam feitos marcantes dentro dos campos, brasileiros e sul-americanos. Fora das quatro linhas, contudo, é onde este protagonismo é inquestionável independentemente do resultado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tomemos como exemplo a estreia do Fortaleza na Libertadores da América, o principal torneio entre clubes do nosso continente. O resultado foi uma derrota por 2 a 1 contra o Colo-Colo, do Chile, o primeiro revés do time de Vojvoda nesta temporada. O Leão do Pici não jogou bem durante a maior parte do jogo, tendo acordado apenas na metade final do encontro. Mesmo assim, é inegável que uma das grandes histórias deste jogo foi a torcida tricolor e mais uma linda festa.

O Castelão vem sendo palco de verdadeiros shows que surgem das arquibancadas neste 2022, seja em jogos do Ceará ou do Fortaleza. E se a apresentação do Leão do Pici à Libertadores foi com derrota, os torcedores fizeram questão de causarem uma excelente impressão perante o cenário sul-americano.

LUTAR E VENCER 👊🏻💪🏻🦁🇫🇷 pic.twitter.com/vU5igWVI53 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 7, 2022

Como se não bastasse o estádio lotado ou os já famosos "mosaicos", que surgem como rápidas obras de arte enquanto braços se levantam sustentando placas coloridas, o Fortaleza fez um mosaico constante -- que viveu até pouco mais dos 90 minutos -- com seus torcedores: depois de alguns minutos de bola rolando, cada um dos tricolores presentes ao Castelão vestiu uma capa que pintou o estádio da capital cearense com as cores azul, vermelha e branca.

Divulgação/CONMEBOL

Mais artigos abaixo

Não é preciso usar capa para ser herói, claro, mas na estreia do Fortaleza na Libertadores os heróis vestiram capas. Vibraram e sofreram. Sentiram o baque quando o gigante chileno abriu 2 a 0, ainda no primeiro tempo, e depois voltaram a participar do jogo quando Yago Pikachu descontou. Acreditaram até o final. Suspiraram com a bola na trave que Marcelo Benevenuto carimbou nos últimos minutos, e mais ainda com o destino do chute, para fora, que o zagueiro deu no rebote.

O resultado final importa, evidentemente. O Fortaleza está em um grupo difícil (além do Colo-Colo, também com River Plate e Allianza Lima). Todo jogo promete ser uma decisão e vai exigir tudo do time treinado por Juan Pablo Vojvoda. É difícil tecer algum prognóstico sobre como será a campanha do Tricolor Cearense nesta Libertadores. Muitas são as dúvidas e vários os desafios. A certeza, contudo, é de que a arquibancada do Castelão será palco de algumas das festas mais bonitas que veremos na competição.