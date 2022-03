Clube-empresa no futebol: as dúvidas e diagnósticos das SAF’s no Brasil

O futebol brasileiro está vivendo um momento de transformação. Depois que a Lei 14.193/2021 foi promulgada no ano passado, os clubes interessados a entrar neste modelo e virarem empresas começaram a se movimentar.

Dentre eles, três gigantes do nosso esporte saíram na dianteira: Botafogo, Cruzeiro e, mais recentemente, Vasco da Gama.

Nós já tínhamos experiências como a do Red Bull Bragantino, claro, mas agora ninguém duvida: começou a era SAF no futebol brasileiro.

Mas o que é SAF?

A sigla significa Sociedade Anônima do Futebol. Na prática, uma SAF é um clube-empresa que dá garantias legais aos diferentes tipos de aportes financeiros feitos pelos investidores desta mesma SAF.

Quais clubes aderiram à SAF?

Dentre os maiores clubes do Brasil, Cruzeiro, Botafogo e Vasco são os mais conhecidos a decidirem por este caminho. No entanto, há diferenças no estágio em que cada um destes projetos se encontra.

Botafogo na dianteira

OFICIAL 🤝

Levando em consideração os três gigantes que aderiram pela SAF, neste momento apenas o Botafogo já completou todos os processos legais que existem desde o interesse de compra da SAF até a assinatura em definitivo do contrato. No último dia 3 de março, o empresário John Textor virou, pra valer, dono de 90% do futebol alvinegro. E já começou a trabalhar para reforçar o atual elenco botafoguense.

No Cruzeiro, que encaminhou sua venda para Ronaldo Fenômeno, o momento ainda é do chamado Due Diligence – que nada mais é do que um estudo ainda mais aprofundado, feito para o investidor, sobre o investimento que poderá ser seu. Segundo apurado pela GOAL, a expectativa da assinatura final entre Ronaldo e Cruzeiro é para a segunda semana de abril.

Já no Vasco a situação ainda está bem mais no início. O clube sequer criou a sua SAF: para isso ainda precisa que a questão seja aprovada pelo seu Conselho Deliberativo e, depois, por sua Assembleia Geral. Entretanto, o Gigante da Colina já encontrou um comprador interessado. A empresa 777 Partners assinou um acordo não-vinculante e já emprestou R$ 70 milhões para o clube acertar pagamentos e deixar a casa em ordem. Depois que conseguir aprovar a criação de sua SAF, o Vasco precisa fazer o acordo vinculante, passar pela Due Diligence e aí sim assinar o acordo definitivo com o grupo empresarial.

Quais são as diferenças nos acordos?

Tanto Botafogo quanto Cruzeiro negociaram 90% de sua SAF com os respectivos empresários. Os outros 10% ficam com a associação do clube.

Em relação ao Vasco, o acordo com a 777 Partners foi por 70% da SAF cruz-maltina, com a associação Club de Regatas Vasco da Gama ficando com os demais 30%.

Qual clube é mais caro? As vendas estão a “preço de banana”?

Em meio às vendas das SAF’s, tem sido lugar comum ver comentários criticando os valores envolvidos. Presidente do Athletico-PR, clube que também possui interesse em entrar na realidade dos clubes-empresas, Mário Celso Petraglia disse que os clubes estão se “entregando a investidores por preços absurdamente baixos”.

Mas não é assim que funciona.

A verdade é que, além do dinheiro para investimento em jogadores e infraestrutura, os donos acabam comprando o valor da dívida dos clubes. Desta forma, a conclusão é que 90% das SAF’s de Botafogo e Cruzeiro custaram cerca de R$ 1 bilhão, que é o valor aproximado das dívidas destes clubes. Já o Vasco acordou a venda de 70% de sua futura SAF por R$ 700 milhões – que também é o preço de sua dívida.

Claro que, além disso, ainda existe a promessa de investimento em infraestrutura, inteligência e, claro, jogadores que possam tornar estes três gigantes novamente competitivos no mais alto nível.

Que venha a Era das SAF’s.