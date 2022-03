O que muda no Botafogo após John Textor finalizar compra da SAF?

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (3) a assinatura final do contrato de transferência do controle da Sociedade Anônima do Futebol para o americano John Textor.

O processo demorou pouco mais de 2 meses, já que um pré-contrato entre Textor e Botafogo havia sido assinado no dia 24 de dezembro de 2021.

A GOAL te mostra o que muda no Botafogo após a venda da SAF para o americano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

OFICIAL 🤝

Acionista John Textor e Presidente Durcesio Mello assinam contrato visando a transferência do controle da Botafogo SAF. Que seja o início de uma ERA GLORIOSA 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/hYw4V9H3xT — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 3, 2022

Mudanças internas no clube

Antes mesmo de assinar o contrato final, John Textor já participava ativamente do planejamento do Botafogo. Partiu do americano a opção pela demissão do técnico Enderson Moreira, que tinha 73% de aproveitamento no comando do Glorioso.

Para o lugar de Enderson Moreira, o técnico português Luis Castro é o favorito do empresário americano. As negociações com o treinador já estão bem encaminhadas, porém, o entrave é o Al Duhail, atual clube de Luis. O clube exige o pagamento da multa de R$ 7 milhões para liberar o treinador. A confiança no acerto é tão grande, que o técnico já participa do planejamento do Botafogo.

Getty Images

Outra mudança na equipe técnica do clube, foi no cargo de diretor de futebol. Eduardo Freeland, que assumiu o posto na Série B de 2021, aceitou ser realocado para diretor de base, em um projeto ambicioso de John Textor. Para o lugar de Freeland, o americano escolheu André Mazzuco, que tem passagens por Santos, Vasco e Cruzeiro.

E as mudanças não pararam por aí. Com a mentalidade de fortalecer o departamento de scout do clube, Textor contratou Alessandro Brito, head scout que estava no Atlético-MG.

Patrocinadores e fornecedor

No dia 13 de fevereiro, John Textor anunciou por meio de seu site oficial o cancelamento dos acordos de patrocinadores do Botafogo. O americano disse "os contratos não refletem os objetivos estratégicos do novo Botafogo SAF". Porém, como anunciado pelo clube posteriormente, haverá uma reunião com cada parceiro do clube para uma possível readequação aos novos padrões do clube. Caso não chegue a um acordo, o contrato será rompido.

Supporters of @Botafogo Please consider my public statement of February 13, 2022, responsive to your expressed concerns regarding Uniforms and other key relationships. https://t.co/LrY7ZOL0L8 — John Textor (@JohnTextor) February 14, 2022

O único parceiro que não terá a chance dessa reunião é o fornecedor de materiais esportivos, a Volt. A empresa já tinha um acordo firmado com o clube, porém não foi aprovado por John Textor, que deseja "um novo fornecedor de uniformes, reconhecido pela alta qualidade e distribuição em larga escala".

Reforços próximos

Como dito acima, mesmo sem ter assinado o contrato com o Botafogo, Luis Castro participa ativamente da montagem do elenco. Um dos nomes indicados pelo técnico português, é o meia Lucas Piazón, do Braga.

O Alvinegro negocia uma chegada por empréstimo do jogador, que está fora dos planos do clube português.

Mais artigos abaixo

Outro reforço próximo, segundo o GE, é o zagueiro Philipe Sampaio, do Guingamp-FRA. O clube francês inclusive já oficializou a saída do zagueiro para o Alvinegro em suas redes sociais.