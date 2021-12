O que é uma SAF - Sociedade Anônima do Futebol?

Ronaldo Nazário, o Fenômeno, anunciou neste sábado (18) compra de 90% dos direitos do Cruzeiro. Com o aporte financeiro, o ex-atacante de Real Madrid, Inter, Barcelona e da própria Raposa, passa a ser o "dono" da equipe mineira.



Com isso, o Cruzeiro se torna a primeira SAF (sociedade anônima do futebol) do Brasil. Isso significa que a equipe se torna oficialmente um "Clube-empresa", que dá a investidores garantias legais de seus aportes, que podem ser feitos tanto em pequenas porções (como na venda de ações de uma empresa), quando na aquisição de grande parte da entidade, como no exemplo de Ronaldo com o Cruzeiro.



Isso é possível no Brasil desde agosto deste ano, quando a lei Lei nº 14.193/2021 foi sancionada. Antes disso, clubes de futebol do Brasil eram em sua maioria tratados como associações sem fins lucrativos.



Além do Cruzeiro, equipes como Botafogo e Cuiabá se encaminham para passar pelo mesmo processo. A promessa é que, além do aporte financeiro, os clubes adquiridos tenham também uma gestão mais profissional. Com a entrada no negócio, Ronaldo atuará como um fiador para a dívida de R$ 1 bilhão do Cruzeiro.



Na Europa, onde é mais comum que clubes sejam tratados como empresas – com donos e acionistas –, Ronaldo já se aventura no comando de sua própria equipe. Desde 2018, o ex-atacante é sócio majoritário do Real Valladolid, que no momento frequenta a segunda divisão espanhola.



Os R$ 400 milhões desembolsados pelo Fenômeno na compra de 90% do clube mineiro serão revertidos aos cofres da equipe, mas não devem ser direcionados a reforços imediatos. Os fundos são parte do dinheiro que deve ajudar a reerguer o Cruzeiro nos próximos anos.