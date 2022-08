Chelsea x Leicester: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (27), pela quarta rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Chelsea e Leicester entram em campo neste sábado (27), no Stamford Bridge, a partir das 11h (de Brasília), pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com apenas quatro pontos, o Chelsea busca voltar a vencer no Inglês após empatar com o Tottenham, e ser derrotado pelo Leeds por 3 a 0.

Para o confronto, o técnico Tuchel não poderá contar com Kalidou Koulibaly, suspenso pelo cartão amarelo, além de Mateo Kovacic e Kanté, lesionados.

Do outro lado, o Leicester, na zona de rebaixamento com duas derrotas consecutivas, busca a primeira vitória na Premier League 22/23.

Maddison, com dores, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Fofana pode voltar ao time titular.

Em 122 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 59 vitórias, contra 2 do Leicester, além de 35 empates. No último encontro, válido pela Premier League 21/22, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Cucurella; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Havertz.

Possível escalação do Leicester City: Ward; Castagne, Amartey, Evans, Justin; Ndidi, Dewsbury-Hall; Perez, Maddison, Barnes; Vardy.

Desfalques da partida

Leicester:

sem desfalques confirmados.

Chelsea:

Kante e Kovacic: lesionados.

Quando é?

JOGO Chelsea x Leicester DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Chelsea

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 2 Tottenham Premier League 14 de agosto de 2022 Leeds 3 x 0 Chelsea Premier League 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Southampton x Chelsea Premier League 30 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Chelsea x West Ham Premier League 4 de setembro de 2022 10h (de Brasília)

Leicester

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 1 x 2 Southampton Premier League 20 de agosto de 2022 Stockport 0 (1) x (3) 0 Leicester Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022

Próximas partidas