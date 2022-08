Chapecoense x Novorizontino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (10), pela 23ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Chapecoense e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (10), na Arena Condá, a partir das 19h (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de uma pausa de 10 dias, a Chapecoense, lutando contra o rebaixamento, volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória. Nos últimos quatro jogos, foram três empates e uma derrota.

Para o confronto em casa, o técnico Marcelo Cabo não poderá contar com Fernando, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Perotti, suspenso por dois jogos pela expulsão no jogo contra o Bahia.

Do outro lado, o Novorizontino, com 27 pontos, vem de derrota para o Londrina por 1 a 0.

Danielzinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Prováveis escalações

Possível escalação da Chapecoense: Saulo; Ronei, Léo, Victor Ramos e Kevin; Lima, Matheus Bianqui, Alisson e Felipe Ferreira; Chrystian e Jonathan.

Possível escalação do Novorizontino: Lucas Frigeri; Walber, Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Gustavo Bochecha, Ronald, Welliton e Diego Torres; Bruno Costa e Ronaldo.

Desfalques da partida

Novorizontino:

Danielzinho: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Bruno Silva: lesionado

Chapecoense:

Marcelo Santos, Betinho, Marcelo Freitas, Derek, Pablo Oliveira: machucados

Fernando e Perroti: suspenso

Quando é?

JOGO Chapecoense x Novorizontino DATA Quarta-feira, 10 de agosto de 2022 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto árbitro: Celio Amorim (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Últimos resultados e próximos jogos

Novorinzontino

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 1 Vila Nova Série B 30 de julho de 2022 Novorizontino 0 x 1 Londrina Série B 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x Criciúma Série B 14 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Ituano x Novorizontino Série B 19 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 0 Grêmio Série B 26 de julho de 2022 Vasco 0 x 0 Chapecoense Série B 31 de julho de 2022

Próximas partidas