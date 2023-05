CBF quer intensificar negociações com Carlo Ancelotti após eliminação do Real Madrid na Champions

Italiano é o nome prioritário de Ednaldo Rodrigues para assumir o comando da seleção brasileira

Com a eliminação do Real Madrid na semifinal da Champions League para o Manchester City e a definição do Campeonato Espanhol que teve o Barcelona levantando o título, a CBF quer intensificar as negociações por Carlo Ancelotti nos próximos dias.

O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, não esconde de ninguém que Ancelotti é o nome prioritário para comandar a seleção brasileira e por ainda nutrir esperanças de contratar o técnico, o mandatário decidiu esperar o final da temporada europeia para abrir as tratativas de maneira oficial.

Até o momento, segundo sabe a GOAL, existem contatos informais entre a CBF, o estafe do técnico e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Apesar de publicamente Ancelotti se apegar ao discurso de que tem contrato e que vai seguir no time espanhol, nos bastidores as portas não foram fechadas.

Com a temporada do Real Madrid definida, Ednaldo Rodrigues espera sentar com Ancelotti e conversar formalmente. Para o presidente da CBF, o nome do italiano é unanimidade entre a imprensa e os torcedores brasileiros.

Getty Images

Caso escute uma negativa de Carlo Ancelotti, Ednaldo Rodrigues vai avaliar outros nomes. Fernando Diniz, do Fluminense, é hoje o favorito entre os brasileiros. Jorge Jesus, em fim de contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, e Abel Ferreira, do Palmeiras, também aparecem como opções.

Conforme trouxe a GOAL, a seleção brasileira fará dois amistosos na data FIFA de junho e Ramon Menezes é o nome mais cotado para comandar a equipe de forma interina. As partidas devem ser realizadas na Europa. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 começam em setembro.