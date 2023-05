Carlo Ancelotti vai ficar no Real Madrid e rejeitar a seleção brasileira - é o que garante Florentino Pérez

Após o Real Madrid conquistar mais um troféu, o presidente do clube falou com segurança que o técnico italiano não irá para o Brasil

Nos últimos meses, o nome de Carlo Ancelotti vem ganhando cada vez mais força para se tornar o novo treinador da seleção brasileira, após a saída de Tite. Se depender do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, porém, a situação não se concretizará, pois o mandatário falou, em tom de garantia, que o treinador italiano continuará no clube da capital espanhola.

No último sábado (6), o Real Madrid bateu o Osasuna por 2 a 1, em um jogo difícil, e conquistou o seu 20º título da Copa do Rei da Espanha. Os dois gols dos Merengues foram marcados por Rodrygo, com duas assistências de Vinícius Júnior, enquanto Lucas Torró marcou para a equipe de Pamplona.

Ao final do duelo, Florentino Pérez foi entrevistado pela imprensa local e foi perguntado a respeito do futuro de Carlo Ancelotti, que é declaradamente um alvo da seleção brasileira para a metade do ano. Pérez foi categórico em sua resposta.

"Eu não quero mais ouvir falar sobre este assunto. Ele tem um contrato e todos estamos felizes. Eu estou muito satisfeito porque ganhar um título é motivo de felicidade. Todos os troféus são conquistados com muito esforço e sacrifício", falou o mandatário de 78 anos.

Falando desta maneira, o presidente lembra que o vínculo empregatício dessa segunda passagem de Carlo Ancelotti pelo Real Madrid vai até 30 de junho de 2024, quando acaba oficialmente a temporada europeia. Assim, ele freia as especulações sobre uma possível saída de Ancelotti para assumir a seleção brasileira na metade de 2023.

No seu segundo ato como treinador do Real Madrid, Ancelotti conquistou tudo o que é possível conquistar: ele venceu a Liga dos Campeões, a La Liga, Copa do Rei, Super Copa da Espanha e da Europa e o Mundial de Clubes.