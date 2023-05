CBF já admite manter Ramon Menezes como interino da seleção brasileira na data FIFA de junho

Brasil deve encarar seleções africanas em junho e amistoso na Amazônia está descartado

Enquanto procura o novo técnico, a CBF trabalha para fechar os amistosos da seleção brasileira na data FIFA de junho. A entidade negocia com seleções africanas e deve ter os dois adversários definidos nos próximos dias. Sem treinador definido, Ramon Menezes é o favorito para comandar a equipe novamente.

Inicialmente, a ideia de Ednaldo Rodrigues era ter um novo técnico para os amistosos de março, o que não aconteceu. Depois da frustrante eliminação para a Croácia, na Copa do Mundo do Qatar, o presidente da CBF definiu Carlo Ancelotti como o nome prioritário para assumir a equipe. Desta forma, precisa esperar até o final da temporada europeia para negociar oficialmente com o italiano.

Apesar das recentes declarações de Ancelotti de que não deixará o Real Madrid, a CBF nutre esperanças e por isso aguarda para conversar com o treinador. Mas com pouco tempo para a próxima data FIFA, que começa em menos de um mês, já admite ter Ramon Menezes novamente como treinador interino.

No comando da equipe sub-20, Ramon está preparando o time para o Mundial da categoria, que termina um dia antes do início da data FIFA, agendada do dia 11 a 20 de junho.

Sonho de amistoso na Amazônia adiado

Ednaldo Rodrigues tinha o sonho de levar a seleção brasileira para disputar uma partida na Arena da Amazônia, na data FIFA de junho. O intuito era realizar um amistoso e chamar à atenção para a importância da Amazônia e conscientizar pela preservação.

No roteiro, a seleção brasileira jogaria toda de verde pela primeira vez na história. A partida no local, no entanto, não será realizada agora. A CBF encontrou dificuldades desde logística, adversários e até a confecção de uniformes junto a patrocinadora de material esportivo.

Os amistosos da data FIFA de junho devem ser mesmo realizados na Europa, mais precisamente em Portugal e Espanha.