Cádiz x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 2021/22

Cádiz e Real Madrid se enfrentam neste domingo (15), no Estadio Nuevo Mirandilla, a partir das 13h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cádiz x Real Madrid DATA Domingo, 15 de maio de 2022 LOCAL Estadio Nuevo Mirandilla - Cádiz, ESP HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, no streaming são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (15), no Estádio Nuevo Mirandilla.

MAIS INFORMAÇÕES

Campeão Espanhol, o Real Madrid chega embalado após golear o Levante por 6 a 0 no meio da semana, com hat-trick de Vinicius Junior.

Depois do Cádiz, a equipe de Carlo Ancelotti tem pela frente o Betis antes de encarar o Liverpool, no próximo dia 28, pela final da Champions League.

Do outro lado, o Cádiz segue na luta contra o rebaixamento. Com 33 pontos, a equipe busca voltar a vencer após a derrota para a Real Sociedad por 3 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 1 x 0 Real Madrid La Liga 8 de maio de 2022 Real Madrid 6 x 0 Levante La Liga 12 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Betis La Liga 22 de maio de 2022 13h30 (de Brasília) Liverpool x Real Madrid Champions League 28 de maio de 2022 16h (de Brasília)

CÁDIZ

JOGO CAMPEONATO DATA Cádiz 3 x 0 Elche La Liga 7 de maio de 2022 Real Sociedad 3 x 0 Cádiz La Liga 12 de maio de 2022

Próximas partidas