La Liga: os artilheiros e garçons do Espanhol na temporada 2021/2022

Confira os números da temporada do Campeonato Espanhol 2021/22, como gols e assistências!

A La Liga 2021/22 promete entrar para a história. Mesmo sem Messi e Cristiano Ronaldo , jogadores que elevaram o patamar do Campeonato Espanhol, ainda temos grandes artilheiros, como Karim Benzema, Luis Suárez, Gerard Moreno e Memphis Depay. E alguns jovens promissores como Youssef En-Nesyri e Alexander Isak podem aproveitar a oportunidade para se colocarem entre os melhores do mundo.

De qualquer jeito, tudo indica que teremos um campenato equilibradíssimo, com vários postulantes ao título e possibilidade de zebra em todas as rodadas. E a briga pela artilharia, com tanta gente boa, também deve chamar a atenção.

Aqui na Goal, você vê a lista atualizada completa dos artilheiros da edição 2021/22, bem como os números de assistências.

Índice de conteúdos:

La Liga 2021/22 - Quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Karim Benzema Real Madrid 2 1 2 Carlos Soler Valencia 1 1 =2 José Luis Morales Levante 1 1 =2 Alfonso Espino Cádiz 1 1 =2 Brian Oliván Mallorca 1 1 =2 Juanmi Real Bétis 1 1 =2 Nacho Real Madrid 1 1 =2 Joselu Alavés 1 1

La Liga 2021/22 - Quem deu mais passes para gol?

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Gonzalo Melero Levante 1 1 =1 Dani Rodríguez Mallorca 1 1 =1 Nabil Fekir Real Bétis 1 1 =1 Eden Hazard Real Madrid 1 1 =1 Luka Modric Real Madrid 1 1

*Números atualizados dia 14 de agosto de 2021, às 18h18 (de Brasília).

La Liga - Quem foi o artilheiro em 2020/2?

Em 2020/21, não teve para ninguém: Lionel Messi foi o grande goleador da temporada, em seu último ano na Espanha ! Com 30 gols marcados em 35 partidas, o ex-camisa 10 do Barcelona viu o time sair da disputa pelo título na reta de final, mas bateu Karim Benzema e Gerard Moreno para garantir o prêmio de artilheiro do torneio..

La Liga - Quem liderou em assistências em 2020/21?

Camisas nove também podem armar o jogo! Foi assim que Iago Aspas, goleador histórico do Celta de Vigo, bateu a hegemonia de Lionel Messi e, com 12 assistências, se tornou o jogador com mais passes para gol durante a temporada 2020/21 do Campeonato Espanhol. Marcos Llorente e Toni Kroos fecharam o pódio.

