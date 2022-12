Brasil x Coreia do Sul ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Mundo

Em busca da classificação às quartas de final, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV e SporTV 2 na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Na TV Globo, o jogo da seleção brasileira será narrado por Galvão Bueno com os comentários de Ana Thaís Matos, Junior e Roque Jr., além de Paulo César de Oliveira na Central do Apito. Já no SporTV, Milton Leite estará ao vivo ao lado dos comentaristas Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci, enquanto na Globo Play, Tiago Leifert irá narrar ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e Fernanda Colombo, comentarista de arbitragem.

Depois de vencer os dois primeiros jogos (Sérvia e Suíça) e confirmar a classificação às oitavas de final com uma rodada de antecedência, a Seleção Brasileira, com time reserva em campo, foi derrotada pelo Camarões por 1 a 0 no encerramento da chave. Apesar do resultado negativo, a equipe terminou na liderança do Grupo G, com seis pontos. Agora, o erro precisa ser nulo. Quem perder volta para a casa e quem avançar terá pela frente o vencedor de Japão x Croácia.

A torcida brasileira ganhou um motivo de alegria e alívio. Depois do anúncio dos cortes de Alex Telles e Gabriel Jesus, lesionados, o técnico Tite terá os retornos de Neymar e Danilo, que desfalcaram a seleção em dois jogos (Suíça e Camarões), enquanto Alex Sandro será a única ausência confirmada. Dani Alves e Éder Militão brigam pela vaga na lateral-direita.

"Estou em paz em função de saber que estamos preparados para a sequência. Quem ficou fora está mais descansado para o jogo. Quem jogou e jogou bem está mais confiante. Quem jogou e não jogou bem, vai ter a oportunidade melhorar e preparar. Nós, da comissão, temos mais um recorte em cima de cada atleta, mesmo em cima de uma difícil derrota", afirmou Tite sobre como a equipe chega nas oitavas de final.

Do outro lado, a Coreia do Sul avançou ao mata-mata após garantir a vice-liderança do Grupo H, com quatro pontos, dois a menos que Portugal. Até o momento, os coreanos empataram com o Uruguai sem gols na rodada de estreia, perderam para Gana por 3 a 2 na rodada seguinte, e venceram Portugal por 2 a 1 na última rodada.

Kim Min-jae foi poupado diante dos portugueses devido a um desconforto na panturrilha e ainda é tratado como dúvida, enquanto Lee Kang-in e Kim Young-gwon também saíram com problemas físicos contra Portugal e são analisados.