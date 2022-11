Copa do Mundo na live do Casimiro: quais jogos e como assistir

Streamer vai transmitir uma partida por rodada em parceria com a Live Mode, sua patrocinadora, na Twitch; confira

O streamer Casimiro anunciou que transmitirá 22 jogos da Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, em suas lives, de graça, na Twitch. Em uma publicação nas redes sociais, o influenciador divulgou que apresentará uma partida por rodada, inclusive os jogos da seleção brasileira, duas semifinais e a final, marcada para o dia 18 de dezembro.

A transmissão só foi possível graças a uma parceria da LiveMode, patrocinadora de Casimiro, e a Fifa, organizadora do torneio. A empresa adquiriu os direitos de repassar a transmissão digital da competição no ano passado, quando a Globo perdeu a exclusividade nessa mídia, conforme relatou o colunista do UOL, Allan Simon.

A lista oficial com todos os jogos que serão transmitidos ainda não foi divulgada. No entanto, já se sabe que Casimiro vai mostrar a cerimônia e o jogo de abertura, entre Qatar e Equador, no dia 20 de novembro, às 13h (de Brasília).

Casimiro Miguel foi um dos primeiros streamers brasileiros a se aventurarem nas transmissões de jogos de futebol, na Twitch. Em 2022, o influenciador fechou um acordo para transmitir partidas do Campeonato Carioca, jogos do Athletico em casa no Brasileirão e, ainda, partidas da Bundesliga, em parceria com OneFootball.

Abaixo, a GOAL detalha como assistir aos jogos da Copa na Twitch.

Como assistir aos jogos na Twitch?

Diferente das transmissões dos jogos do Athletico no Brasileirão, os torcedores podem acompanhar os jogos da Copa do Mundo de graça, sem precisar assinar o canal do streamer.

Para assistir aos jogos pelo canal da Twitch, basta acessar a plataforma e buscar por "Casimito", nome do canal de Casimiro Miguel. É possível também fazer o download do aplicativo da Twitch para iOS e Android, que também está disponível para algumas Smart TVs compatíveis.

Quais jogos serão transmitidos por Casimiro?

Getty Images

Até o momento, ainda não há confirmação de todas as partidas que o streamer deve transmitir. Porém, todos os jogos da seleção brasileira na fase de grupos, marcados para os dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, terão transmissão de Casimiro, somando uma partida por dia da competição.

A LiveMode, parceira de Casimiro Miguel, fechou um acordo com a Fifa, organizadora do torneio, para transmitir os jogos na internet. A empresa fará a comercialização, promoção e produção das transmissões para o streamer. Esta será a primeira vez na história que a competição terá jogos transmitidos por um influenciador brasileiro na Twitch.

Com o anúncio de um jogo por rodada, já podemos saber também que Casimiro transmitirá a cerimônia e o jogo de abertura entre Qatar e Equador, no dia 20 de novembro, às 13h (de Brasília). Veja os duelos:

