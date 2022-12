Japão x Croácia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Mundo

Seleções lutam por uma vaga nas quartas de final do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo vaga nas quartas de final, Japão e Croácia se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 12h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Cléber Machado com os comentários de Paulo Nunes, Ricardinho e Sálvio Spinola. Já no SporTV, Natália Lara estará ao vivo ao lado dos comentaristas Alexandre Lozetti, Kléberson e Janette Arcanjo. Depois de surpreender e vencer a Alemanha e a Espanha, o Japão encerrou a primeira fase na liderança do Grupo E, com seis pontos, e agora busca mais um resultado positivo para avançar às quartas de final de forma inédita na história do Mundial. O técnico Moriyasu não poderá contar com o zagueiro Ko Itakura, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Takehiro Tomiyasu é o mais cotado para assumir a posição, enquanto Takefusa Kubo é tratado como dúvida devido a um desconforto muscular. Do outro lado, a Croácia avançou em segundo do Grupo F, com cinco pontos (empatou com Marrocos e Bélgica, e venceu Canadá). Para o mata-mata, Dalic já confirmou que terá uma equipe totalmente apta para a partida, mas Luka Modric e Dejan Lovren pendurados, podem ficar de fora de uma possível quartas de final caso recebam mais um cartão amarelo. Vale lembrar que desde que foi derrotada por 4 a 3 em seu primeiro encontro com o Japão, há 25 anos, a Croácia venceu o rival na Copa do Mundo de 1998, antes de empatar sem gols na edição de 2006.

Escalações

Provável escalação do Japão: Gonda; Tomiyasu, Taniguchi, Yoshida; Ito; Morita, Tanaka, Nagatomo; Doan, Maeda, Kamada.

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Livaja, Perisic.

Desfalques

Japão

Ko Itakura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Croácia

A Croácia não possui desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Croácia é favorita contra o Japão nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,10 na vitória dos croatas, $ 3,30 no empate e $ 3,90 caso o Japão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,36 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,62 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes vão balançar as redes, pagando-se $ 2,04 caso positivo, e $ 1,79 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros do Japão na Copa 2022

Ritsu Doan: 2 gols

Takuma Asano: 1 gol

Ao Tanaka: 1 gol

Artilheiros da Croácia na Copa 2022

Kramaric: 2 gols

Livaja: 1 gol

Majer: 1 gol

Japão e Croácia: Participações em Copas

O Japão está na sua sétima participação em Copas (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), e avançou às oitavas de final em três oportunidades: 2002, 2010 e 2018. Em 2002, foi eliminado pela Turquia por 1 a 0. Já em 2010 caiu diante do Paraguai nos pênaltis (5 a 3) depois de empatar sem gols, enquanto em 2018 perdeu de virada para a Bélgica por 3 a 2.

Já a Croácia faz a sexta Copa do Mundo (1998, 2002, 2006, 2014, 2018 e 2022), e teve o melhor desempenho na edição de 2018, quando foi vice-campeã. Na ocasião, foi derrotada pela França por 4 a 2.

Quando é?