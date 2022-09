Grupo G da Copa do Mundo 2022: times, jogos, datas e horários

Em busca do hexa, o Brasil terá Sérvia, Suíça e Camarões pela frente na fase de grupos

Quatro anos - e meio - depois, a Copa do Mundo está de volta, dando ao Brasil mais uma chance de conquistar o seu sexto título mundial. Para isso, porém, a seleção precisa enfrentar sete jogos, começando na fase de grupos.

Para a edição de 2022, no Qatar, o Brasil, cabeça de chave, está no Grupo G, um dos últimos a estrear na competição. Seus adversários, de acordo com um sorteio realizado em abril, são Sérvia, Suíça e Camarões, cada um deles retirado de um pote diferente.

Grupo G

Brasil (primeiro colocado Conmebol)

Sérvia (vencedor grupo A Uefa)

Suíça (vencedor grupo C Uefa)

Camarões (vencedor grupo B CAF)

O grupo do Brasil em 2022 ficou parecido com o de 2018 - novamente a seleção vai ter Suíça e Sérvia pela frente, além de Camarões, que enfrentou na primeira fase em 2014. Assim como no último Mundial, a Amarelinha é ampla favorito ao primeiro lugar de sua chave, e não se espera que haja problemas para a classificação da única equipe pentacampeã.

A segunda vaga do grupo deve ser mais disputada, considerando que as três outras equipes têm chances depois de boas atuações nas Eliminatórias. A Sérvia, porém, surge com um leve favoritismo em relação às adversárias.

PARTIDAS DATA HORÁRIO LOCAL Suíça x Camarões 24 de novembro 7h Estádio Al Janoub Brasil x Sérvia 24 de novembro 16h Estádio Lusail Camarões x Sérvia 28 de novembro 7h Estádio Al Janoub Brasil x Suíça 28 de novembro 13h Estádio 974 Camarões x Brasil 2 de dezembro 16h Estádio Lusail Sérvia x Suíça 2 de dezembro 16h Estádio 974

*Todos os horários de jogos no fuso horário de Brasília (GMT-3)