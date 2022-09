Grupo H da Copa do Mundo 2022: times, jogos, datas e horários

Grandes seleções e principalmente grandes jogares ficarào frente a frente no grupo de Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana

A Copa do Mundo é um evento que atrai o planeta inteiro para os jogos - e não só no mata-mata, como acontece em muitas competições esportivas. Até mesmo a fase de grupos é emocionante e atrativa, e isso vem desde o sorteio das chaves da competição - que para o Mundial de 2022, no Qatar, foi realizado em abril.

Alguns grupos da Copa do Mundo já encantam antes mesmo de a disputa efetivamente começar. E este é o caso do Grupo H, que além de juntar equipes forte como Portugal e Uruguai, ainda terá grandes jogadores em campo, como Cristiano Ronaldo, Luis Suárez e Heung-Min Son, e as promessas João Félix e Darwin Nuñez.

Grupo H

Portugal (repescagem Uefa)

Gana (vencedora grupo B CAF)

Uruguai (terceiro colocado Conmebol)

Coreia do Sul (segunda colocada grupo A AFC)

A seleção de Portugal precisou da repescagem para garantir sua vaga na Copa do Mundo, mas ainda assim é uma das favoritas no Grupo H, ao lado do Uruguai. As duas seleções aparecem mais bem cotadas para uma vaga no mata-mata, e devem decidir entre si as duas primeiras posições.

Enquanto isso, Gana e Coreia do Sul aparecem como possíveis zebras, que podem se dar bem com a pressão sobre as favoritas, e talvez até se valerem de um resultado adverso no confronto direto entre as favoritas.

PARTIDAS DATA HORÁRIO LOCAL Uruguai x Coreia do Sul 24 de novembro 10h Estádio Cidade da Educação Portugal x Gana 24 de novembro 13h Estádio 974 Coreia do Sul x Gana 28 de novembro 10h Estádio Cidade da Educação Portugal x Uruguai 28 de novembro 16h Estádio de Lusail Coreia do Sul x Portugal 2 de dezembro 12h Estádio Cidade da Educação Gana x Uruguai 2 de dezembro 12h Estádio Al Janoub

*Todos os horários de jogos no fuso horário de Brasília (GMT-3)