Neymar volta à seleção brasileira contra a Coreia do Sul nas oitavas

Técnico Tite confirmou em entrevista coletiva que o atacante vai para o jogo na segunda-feira

Depois de muita expectativa, Neymar volta à seleção brasileira diante da Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. O atacante, que voltou a treinar com bola no último sábado, vai participar da atividade neste domingo e ficará à disposição.

"Ele vai treinar hoje a tarde e treinando hoje a tarde ele vai estar sim no jogo. Eu não passo informação que não seja verdadeira. Os outros 10 eu não escalo", disse o técnico Tite, que também deu indícios de que usará o 'reforço' vindo do departamento médico como titular. "Eu prefiro sempre começar com o meu melhor (time)."

Neymar sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito, com edema ósseo, durante a estreia do Brasil na Copa diante da Sérvia, e ficou fora de ação desde então. Ele acompanhou os companheiros no estádio na derrota para Camarões, pela última rodada do Grupo G, um dos breves momentos em que não estava trabalhando para sua recuperação e o retorno aos gramados.

Além de Neymar, o Brasil vive a expectativa também pelos retornos de Danilo e Alex Sandro. O lateral-direito mostrou boa recuperação de sua lesão e também foi confirmado de volta ao time por Tite. Já Alex Sandro, que ainda tinha expectativas de estar à disposição para reforçar a seleção brasileira, seguirá se recuperando após ser reavaliado pelo departamento médico neste final de semana.