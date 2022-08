Bournemouth x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (20), pela terceira rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

No Vitality Stadium o Bournemouth recebe o Arsenal neste sábado (20), a partir das 13h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Bournemouth vai em busca de sua segunda vitória no campeonato e sabe que não terá Fredericks e Rothwell, lesionados, enquanto Solanke é dúvida. O time mandante está em 11º lugar, com 3 pontos.

Já o Arsenal quer manter a invencibilidade no campeonato e o terceiro triunfo consecutivo. Os Gunneres seguem sem poder contar com Vieira e Nelson, ambos no departamento médico. Por outro lado, o brasileiro Gabriel Jesus, que faz um grande início de temporada, está confirmado.

Prováveis escalações

Possível escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Thomas, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Possível escalação do Bournemouth: Travers; Lerma, Senesi, Kelly; Smith, Cook, Billing, Zemura; Tavernier, Moore, Solanke.

Desfalques da partida

Arsenal:

Nelson e Vieira: departamento médico.

Bournemouth:

Fredericks e Rothwell: lesionados.

Quando é?

JOGO Bournemouth x Arsenal DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Vitality Stadium, Bournemouth - ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Arsenal

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 4 x 2 Leicester Premier League 13 de agosto de 2022 Crystal Palace 0 x 2 Arsenal Premier League 5 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Fulham Premier League 27 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília) Arsenal x Aston Villa Premier League 31 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília)

Bournemouth

JOGO CAMPEONATO DATA Man. City 4 x 0 Bournemouth Premier League 13 de agosto de 2022 Bournemouth 2 x 0 Aston Villa Premier League 6 de agosto de 2022

Próximas partidas