Botafogo x Goiás: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão 2022

Botafogo e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira (6), no Nilton Santos, a partir das 20h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Quando é?

JOGO Botafogo x Goiás DATA Segunda-feira, 6 de junho de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Henrique Schleich (MS)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van (SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves (RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz (SP)

Onde vai passar?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta segunda-feira (6), no Nilton Santos.

Informações da partida

Buscando reencontrar o caminho da vitória após empatar com o América-MG (1 a 1) e ser derrotado pelo Coritiba (1 a 0), o Botafogo volta a campo no Nilton Santos com o apoio de sua torcida.

Para o confronto, o técnico Luís Castro poderá contar novamente com Carli e Vinicius, que não participaram da última rodada.

Por outro lado, o português não terá Gustavo Sauer, que passará por uma cirurgia no tornozelo, assim como Diego Loureiro.

Do outro lado, o Goiás, que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil no meio da semana, volta as atenções para o Brasileirão lutando contra o rebaixamento. Atualmente, soma nove pontos, enquanto a equipe carioca registra 12.

Formado no Botafogo, Jair Ventura irá reencontrar seu ex-clube. Apesar de admitir que o "sentimento é diferente", o técnico só pensa na vitória.

"É diferente porque o Botafogo não só me formou como treinador, mas como pessoa. Cheguei como estagiário em 2008 e saí no fim de 2017. Foram 10 anos de casa. Fiz 99 jogos como treinador do time principal, fui treinador do time sub-20, analista de desempenho, preparador físico, auxiliar técnico. Passei por diversos setores, conheço o clube. Tenho um carinho enorme por ter sido formado como treinador e como pessoa. Meu pai (Jairzinho) jogou lá por 13 anos", afirmou.

"Volto lá com a camisa do Goiás e vou fazer o máximo para sair com a vitória. Mas com certeza é um jogo diferente por ter ficado tanto tempo no Botafogo", completou.

O treinador terá o atacante Vinícius, recuperado de lesão muscular, que pode ser opção no banco de reservas.

Por outro lado, Diego é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Maguinho é o mais cotado para assumir a vaga na lateral.

Escalações

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Tchê Tchê (Patrick de Paula), Lucas Fernandes (Chay); Diego Gonçalves (Vinícius Lopes), Erison e Victor Sá.

GOIÁS: Tadeu; Reynaldo César, Sidimar, Caetano; Auremir, Matheus Sales; Maguinho, Élvis, Dadá Belmonte; Apodi, Nicolas.

Desfalques

Botafogo

Gustavo Sauer e Diego Loureiro: machucados

Goiás

Diego, Luiz Filipe, Hugo e Juan Pablo: lesionados

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 1 Botafogo Brasileirão 22 de maio de 2022 Coritiba 1 x 0 Botafogo Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Botafogo Brasileirão 9 de junho de 2022 19h (de Brasília) Botafogo x Avaí Brasileirão 13 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 28 de maio de 2022 RB Bragantino 0 (8) x (9) 1 Goiás Copa do Brasil 1 de junho de 2022

Próximas partidas