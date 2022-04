Botafogo x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

O Botafogo recebe o Corinthians neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, mais de dois anos após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão de 2020. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 0.

Com todo os ingressos esgotados, os torcedores alvinegros prometem grande festa no estádio, que marcará o retorno do Botafogo à elite do futebol.

Já o Corinthians chega muito pressionado após os protestos e ameaças sofridas durante a semana.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Nilton Santos, o Botafogo não poderá ter a estreia do técnico Luís Castro, por falta de documentação. Assim, o preparador físico, Betinho, comandará a equipe.

Saravia, Philipe Sampaio, Luís Oyama, Patrick de Paula, Lucas Piazon e Victor Sá podem aparecer no time titular, enquanto Joel Carli, com dores no tornozelo, segue fora.

Do outro lado, o Corinthians, sob o comando de Vítor Pereira, não terá Fagner, suspenso por dois jogos, assim como Robson Bambu, com lesão muscular na coxa direita.

Possível escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Philipe Sampaio e Jonathan Silva (Hugo); Oyama, Patrick de Paula, Chay e Lucas Piazon; Victor Sá e Erison.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, João Victor, Gil e Raúl Gustavo; Du Queiroz, Paulinho (Maycon), Giuliano (Cantillo), Renato Augusto, Willian, Adson; Róger Guedes.

DESFALQUES

BOTAFOGO:

Vitor Silva/Botafogo

Joel Carli: machucado

CORINTHIANS:

Agência Corinthians

Fagner: suspenso

Robson Bambu: lesionado

Luan e Ruan Oliveira: transição física

ARBITRAGEM

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio - GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires - GO

Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano - RJ

VAR: Leone Carvalho Rocha - GO

Auxiliar VAR: Andre Luiz de Freitas - GO

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Botafogo e Corinthians será transmitido ao vivo pela Globo (para todo o Brasil, exceto RS e MG), na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.