Brasileirão 2022: quando começa, times participantes, regulamento, premiação e mais

Depois de uma edição onde o Atlético-MG voltou a conquistar o título, após 50 anos de jejum, o Brasileirão se aproxima de sua edição de 2022.

Por conta da Copa do Mundo do Qatar, no fim do ano, o Brasileirão deverá terminar no dia 13 de novembro, um mês a menos do que nos outros anos.

O Brasileirão de 2022 começará apenas uma semana depois das finais de alguns dos campeonatos regionais do país. Mas enquanto a competição não começa, fique por dentro de tudo o que você precisa saber para não perder nada do principal campeonato do Brasil.

Quando o Brasileirão 2022 começa?

O Brasileirão 2022 começará no final de semana do dia 9 de abril, com os jogos ainda sem horários definidos.

No calendário divulgado pela CBF, a previsão é que o Campeonato termine no dia 13 de novembro, se não houver mudanças.

Quais são os clubes participantes do Brasileirão 2022?

Dos 20 clubes que disputaram o Campeonato de 2021, quatro foram rebaixados à segunda divisão: Grêmio, Bahia, Sport e Chapecoense. No lugar deles, Botafogo, Coritiba, Avaí e Goiás, subiram da Série B para a Série A.

Dessa forma, os 20 clubes que disputam o Brasileirão de 2022 são:

América-MG

Athletico

Atlético-GO

Atlético-MG

Avaí

Bragantino

Botafogo

Ceará

Corinthians

Coritiba

Cuiabá

Fortaleza

Flamengo

Fluminense

Goiás

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Jogos da primeira rodada do Brasileirão 2022

Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão

Os jogos da primeira rodada ainda não tiveram seus horários definidos, mas está marcada para acontece rno final de semana do dia 10 de abril.

Logo na primeira rodada, já teremos grandes jogos, como Atlético-MG x Internacional, e um duelo de clubes que chegam na elite nesta temporada, Coritiba x Goiás.

Atlético-MG x Internacional

Fluminense x Santos

São Paulo x Athletico

Palmeiras x Ceará

Botafogo x Corinthians

Juventude x Bragantino

Fortaleza x Cuiabá

Atlético-GO x Flamengo

Avaí x América-MG

Coritiba x Goiás

Regulamento do Brasileirão 2022

Para o Brasileirão de 2022, se mantém o formato de disputa adotado em 2021, sendo 20 clubes disputando em um sistema de pontos corridos, em turno e returno. Dessa forma, cada equipe faz um total de 38 jogos. O campeão é aquele que somar mais pontos.

Os quatro primeiros colocados garantem vaga na fase de grupos da Libertadores da América, enquanto o quinto e o sexto disputam a fase preliminar da Libertadores. Do sétimo ao 12º, se classificam para a Copa Sul-Americana.

Os quatro últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão e darão lugar aos quatro melhores times da Série B.

Premiação do Campeonato Brasileiro

Os valores da premiação do Campeonato Brasileiro de 2022 ainda não foram divulgados pela CBF. Se os valores da temporada passada não se alterarem, serão premiados do 1º ao 16º colocado, com o campeão faturando R$ 33 milhões.

Veja quanto cada clube recebeu na temporada passada: