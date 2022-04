Clima ferve no Corinthians: conversa com organizada, ameaças a Cássio e polícia acionada

Cássio, do Corinthians, e sua esposa receberam ameaças de morte na tarde desta quinta-feira (7). O episódio ocorreu após torcedores organizados protestarem e cobrarem o elenco no treino de hoje, e a esposa do atleta ter rebatido um torcedor nas redes sociais.

O clube e o atleta já acionaram a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) na tentativa de identificar o autor das agressões.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Horas depois de ir a delegacia para registrar boletim de ocorrência por ameaça de morte, Cássio se manifestou sobre o episódio em um comunicado. Na publicação, feita em sua página no Instagram, Cássio diz que não aceita ser ameaçado e afirma que procurou a polícia em busca de justiça.

O goleiro do Timão estava muito abalado após as ameaças de morte e violência sofridas por ele e sua esposa nesta tarde por parte de um torcedor, em uma rede social. As informações são do delegado da DRADE/Dope, Maurício Freire, em entrevista ao programa Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, na edição desta quinta-feira. Ainda segundo ele, os responsáveis pelo crime estão sendo rastreados e serão encontrados muito em breve.

As ameaças foram feitas pela conta "betosccp199" no Instagram ao personal trainer de Janara, esposa do atleta. O usuário "$heik Caçador" mandou uma foto com uma arma e balas sobre uma camisa do Corinthians. O indivíduo também enviou áudios, onde é possível escutar xingamentos e diversas ameaças direcionadas ao goleiro e esposa. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".

O Corinthians, através de sua assessoria de imprensa, emitiu uma nota repudiando as ameaças de morte e violência feitas ao goleiro Cássio e sua família. O clube informou ainda que acionou a DRADE a fim de tomar as medidas cabíveis para a segurança dos atletas, e pediu conscientização aos torcedores.

Nota de repúdio - Ameaças feitas ao goleiro Cássio e família



Saiba mais 👉🏿 https://t.co/6XkRwgzNVs pic.twitter.com/W7zmdhka8Q — Corinthians (@Corinthians) April 7, 2022

Dia de protestos

O Corinthians teve uma manhã agitada em seu CT nesta quinta-feira. Em meio aos trabalhos no Joaquim Grava, o elenco recebeu torcedores organizados, insatisfeitos com o desempenho do time e atuação de alguns jogadores. O foco foi dar força para Vítor Pereira e cobrar os atletas que não estão rendendo.

Um grupo de 14 membros da Gaviões da Fiel teve autorização para ingressar nas dependências do CT. Eles tiveram uma conversa com algumas lideranças do elenco profissional, os quais têm desagradado à torcida, como é o caso de Cássio, Fagner, Willian, Paulinho, Fábio Santos e Gil.

Trecho do momento de entrada dos torcedores no CT, ao vivo no F360 da ESPN. (camera do celular não ajuda muito rs) pic.twitter.com/DV03Kk7els — Flavio Ortega (@ortega_espn) April 7, 2022

Além de falarem com esses atletas mais experientes, os torcedores se reuniram com o técnico Vítor Pereira, o presidente Duilio Monteiro Alves, o gerente de futebol Alessandro e o diretor de futebol Roberto de Andrade. O discurso da Gaviões foi de manifestar apoio ao treinador português e saber se há algum racha entre elenco e comissão técnica.

Mais artigos abaixo

Antes, a Gaviões da Fiel emitiu uma nota através de suas redes sociais, fazendo duras cobranças ao elenco, afirmando que a "paciência acabou", e ameaçando "Ou joga por amor ou joga por terror".