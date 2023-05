Benfica considera saída do lateral Gilberto, alvo do Atlético-MG em 2023

Lateral direito de 30 anos tem contrato no Estádio da Luz até junho de 2025; Bahia e Vasco também demonstraram interesse por ele

Depois de ter a saída vetada pelo Benfica no início de 2023, o lateral direito Gilberto passa a ter uma transferência considerada no Estádio da Luz, como soube a GOAL. A perda da condição de titular é o que influência a mudança de pensamento da cúpula nos bastidores.

Os lusitanos ainda não tiveram uma nova proposta pela saída do atleta — o principal interessado na primeira janela de transferências foi o Atlético-MG —, mas há mais de um interessado em contratá-lo no futebol brasileiro desde os primeiros meses do ano.

Além do Galo, outros dois clubes ao menos fizeram consulta sobre a situação do jogador: Bahia e Vasco. Ambos ainda estudam a possibilidade de enviar uma oferta pelo jogador de 30 anos. Os mineiros, por outro lado, já contrataram um atleta para a mesma função. O argentino Renzo Saravia chegou ao clube com o aval do técnico Eduardo Coudet.

Nos primeiros meses de 2023, o Benfica pediu € 4 milhões (R$ 21,63 milhões na cotação atual) pela liberação de Gilberto. O Galo, único a enviar proposta formal à época, descartou pagar o valor. Sem acordo, ele permaneceu no clube, mas ouviu uma promessa que poderia ter a saída facilitada a partir de julho.

Hoje, uma oferta do Atlético-MG é considerada difícil. O clube vive situação financeira delicada, inclusive com atrasos salariais. Ainda há dois atletas para a lateral direita no elenco. Além de Renzo Saravia, contratado a pedido de Coudet, a comissão técnica conta com o veterano Mariano para a função.

Com a possibilidade de voltar ao Brasil, o estafe do lateral direito negocia um valor inferior ao pedido no início da temporada para jogar novamente no país natal. Ele ainda aguarda uma proposta formal para definir o futuro.

Na atual temporada, Gilberto fez 35 partidas pelo Benfica, somando 1.723 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e deu três assistências. O lateral direito tem passagens por gigantes do Brasil, como Botafogo, Internacional, Vasco e Fluminense.