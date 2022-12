Atlético-MG faz proposta por Gilberto, lateral direito do Benfica

Lateral direito tem contrato até 30 de junho de 2025 com o Benfica, que pede 4 milhões de euros para liberá-lo

O Atlético-MG fez proposta pela contratação de Gilberto, lateral direito do Benfica. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal Record, de Portugal, e confirmada pela GOAL.

Os lusitanos querem 4 milhões de euros (R$ 21,88 milhões na cotação atual) pela venda do jogador de 29 anos. O valor, a princípio, é considerado elevado pela cúpula atleticana, que não terá muitos recursos para a contratação de atletas no próximo mercado da bola. As tratativas são conduzidas pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano.

A busca pelo lateral direito é uma ideia do departamento de futebol, mas conta com o aval do técnico Eduardo Coudet. O argentino aprovou a possibilidade de ter o jogador no elenco em 2023.

Gilberto, que já defendeu as cores de Botafogo, Internacional, Vasco da Gama e Fluminense, aprova o possível retorno ao Brasil, especialmente por ter perdido a condição de titular nos jogos que antecederam a Copa do Mundo 2022.

O lateral direito tem contrato no Estádio da Luz até 30 de junho de 2025 e fez 20 partidas na atual temporada, somando 1.153 minutos e três gols. Ele foi reserva em oito dos dez jogos disputados antes do início do Mundial no Qatar.

O Atlético busca ao menos um lateral direito no mercado da bola, mesmo que Guga e Mariano estejam no elenco. É possível que o primeiro seja negociado, embora tenha contrato até dezembro de 2023.