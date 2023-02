Atlético-MG e Renzo Saravia assinam até julho com opção de renovação

Lateral direito argentino de 29 anos pode estender o contrato até dezembro de 2023. Acordo de Mauricio Lemos tem moldes semelhantes

Renzo Saravia firmou contrato com o Atlético-MG até julho deste ano, com a possibilidade de renovação até dezembro, de acordo com metas estabelecidas, como soube a GOAL.

O lateral direito de 29 anos tem que completar um número mínimo de jogos para estender o vínculo por mais tempo na Cidade do Galo — os detalhes não são revelados.

O clube deve anunciar a contratação do argentino, pedido por Eduardo Coudet, nas próximas horas. O atleta já está em Belo Horizonte, onde realiza exames médicos e se prepara para integrar o elenco.

O próprio contrato do atleta é por produtividade. Ele terá uma remuneração fixa, mas pode aumentar os ganhos mensais de acordo com o número de partidas que disputar. Esta foi uma forma que a diretoria encontrou de contratá-lo sem onerar ainda mais os cofres.

Renzo Saravia será o quarto lateral direito do elenco. A comissão técnica do Atlético terá, além do argentino, Mariano, Paulo Henrique e Vitor Gabriel como opções para o setor. Os três já foram utilizados nesta temporada. O volante Edenílson também foi improvisado na função.

Zagueiro tem contrato semelhante

depophotos

Contratado de forma gratuita, o zagueiro uruguaioMauricio Lemos assinou com moldes semelhantes na Cidade do Galo. O defensor tem vínculo até dezembro de 2023, mas pode estender o acordo por mais uma temporada, até o fim de 2024.

O zagueiro de 27 anos também terá uma cláusula de produtividade no compromisso com o clube de Belo Horizonte — ele receberá de acordo com o número de jogos que disputar pela equipe em 2023.

Mauricio Lemos rescindiu o contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, para assinar com o Atlético-MG. Na última temporada, o zagueiro de 27 anos fez cinco partidas pelo time turco, somando 360 minutos em campo. Ele não atua desde 29 de agosto do ano passado, quando ficou em campo por 31 minutos contra o Konyaspor.