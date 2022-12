Benfica trava saída de Gilberto ao Atlético-MG

Portugueses avisam ao Galo que só pretendem liberar o jogador a partir de maio de 2023. Mineiros não desistem de acordo

O Atlético-MG foi obrigado a frear as tratativas com o lateral direito Gilberto no mercado da bola. O Benfica não quer liberá-lo nesta janela de transferências e avisou ao Galo que só está disposto a negociá-lo a partir de maio de 2023, como soube a GOAL.

A postura dos portugueses afastou o clube mineiro das tratativas. Entretanto, não fez com que a diretoria desistisse do negócio. A cúpula mantém a situação sob observação e aguarda uma possível mudança de postura dos lusitanos.

Gilberto é o nome predileto do departamento de futebol do Atlético-MG para a lateral direita. O jogador de 29 anos, inclusive, tinha dado aval ao clube para que a negociação seguisse e culminasse em uma transferência em definitivo.

A condição de titular de Gilberto é o que fez o Benfica descartar a saída do jogador em meio à temporada europeia — as competições no continente se encerram só em junho de 2023.

Nesta temporada, o lateral direito brasileiro fez 20 partidas pelo time lisboeta, somando 1.155 minutos em campo. No período, marcou três gols e se responsabilizou por uma assistência.

Gilberto chegou ao Benfica em agosto de 2020, após deixar o Fluminense. O contrato com o clube se encerra em 30 de junho de 2025.