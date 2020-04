BBB 20: participação de boleiros marca edição do reality que chega ao fim; relembre

Veja alguns momentos que o reality da TV Globo se misturou com o futebol

Edição mais popular do reality nos últimos anos, o BBB 20, sucesso de público e recordista mundial de votos em uma programa de televisão, bombou nas redes sociais e foi marcado, no âmbito do esporte, pela participação de boleiros.

Desde o começo, quando Hadson Nery, ex-jogador de futebol, foi uma das estrelas da casa, até a eliminação de Babu Santana, um dos favoritos dos boleiros, o programa contou com vários atletas dando pitacos em quase tudo que aconteceu no reality.

Relembre alguns dos destaques!

As pérolas de Hadybala

e esse papo cabeça entre hadybala e pyong pic.twitter.com/QDU2pcxEod — Broca (@HernaneBrocad0r) April 27, 2020

Um dos maiores momentos dessa edição



O verdadeiro nascimento de HADYBALA, O GRANDÃO SEM MEDO pic.twitter.com/2wAFgslGdk — Giuliano, nao estou à venda (@CosenzaGiuliano) April 27, 2020

No começo do programa, uma das grandes estrelas que despontou foi Hadson Nery, intitulado - por si próprio - como "Hadybala", dada a sua semelhança com o jogador da , em termos de batida de falta.

Vilão para muitos e alívio cômico para outros, Hadybala foi criticado por ter montado, junto com outros homens, um plano considerado machista pelo público que assiste ao reality. Assim, o jogador, que marcou pela sua eloquência e autoestima elevada, gerando vários momentos engraçados, foi pivô do primeiro grande conflito do programa, que desencadeou toda a trama da temporada.

No final, o ex-jogador foi eliminado no paredão contra Felipe Prior, com 79,71% dos votos.

A dancinha de Babu

FINALMENTE O GRANDE MOMENTO!!!!!



BABU REAGINDO P GABIGOL FAZENDO A DANÇA DELEEEE pic.twitter.com/xl82RQf5TX — Mengão Depre (@mengodepre1895) April 26, 2020

Ainda no início do reality, antes da quarentena, um dos participantes que já se destacava era o ator Babu Santana.

Flamenguista fanático, como vamos ver mais adiante, Babu ficou famoso pelas suas danças: o ator mostrou muita desenvoltura, e começou a ser imitado pelo afora. Um desses que copiou os passos do quarto colocado da edição foi Gabigol, depois de um gol pelo clube carioca.

Futebol em destaque na casa

Dentro da casa, um dos assuntos mais comentados por alguns dos brothers era o futebol: o flamenguista Babu, o corintiano Felipe Prior e o são-paulino Guilherme protagonizaram vários papos sobre o esporte.

O LECO É CRITICADO ATÉ NO BBB, PEDE PRA SAIR VELHO LIXO pic.twitter.com/ZugSYoaDDW — SPFC DA DECEPÇÃO (de 🏠) (@SPFCDaDecepcao) February 20, 2020

Em dúvida se Gabigol tinha ficado no ou não, Babu quase chegou a perguntar para Tiago Leifert, apresentador do programa, sobre a permanência do artilheiro.

Prior sucesso entre os boleiros

Se Babu tinha seus fãs mais fiéis entre jogadores como Gabigol, Rafinha, Bruno Henrique, Richarlison, Vinícius Jr., entre outros, o brother Felipe Prior, grande parceiro do ator no confinamento, também movimentou outros jogadores. Em especial, Neymar Jr.

No paredão que colocou Prior frente a frente com Manu Gavassi e Mari Gonzalez, jogadores de futebol moveram mundos e fundos para tentar com que o brother vencesse a cantora. No final, Neymar ficou dividido entre o arquiteto e Manu, melhor amiga de sua ex-namorada Bruna Marquezine, e até foi criticado por Reinier, do .

Segura juvena 🤫🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) March 31, 2020

Tivemos destaques como Richarlison e Gabigol prometendo sorteio de camisas, caso Prior ficasse, e muitos atletas declarando torcida pelo arquiteto. No final, não deu: o brother foi eliminado na maior votação da história de um programa de televisão, e gerou indignação nos boleiros.

As vezes o melhor jogador não vence, faz parte do jogo (JOGO) não levem ao pessoal 😉🤫 .. Boa sorte aos que restam, pois eu to fora e não assisto mais 😂🤣😂🤣 #TEAMPRIOR 👊🏽👊🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) April 1, 2020

O furacão Babu Santana

Babu chorando por ver que o @gabigol fez campanha pra ele é a coisa mais bonita do dia pic.twitter.com/dn1Gi27rW7 — Guilherme Sacco (@guilhermesacco) April 26, 2020

Se Prior participou do maior paredão do game, foi Babu Santana que teve a torcida mais consistente entre os jogadores. Em todos os paredões que o ator participou, atletas como Richarlison, Gabigol e Vinícius Jr. puxaram mutirões para tentar influenciar sua permanência.

Depois de sua saída, neste último sábado (25), Babu chegou até a chorar, quando descobriu sobre a torcida dos atletas. O brother é flamenguista fanático e viu seu time abrir-lhe as portas, quando saiu da casa.

Babu, a Nação te aguarda aqui fora e estará sempre ao seu lado. #ValeuBabu pic.twitter.com/VL8ISqAcsi — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) April 26, 2020

Bruno Henrique envolto em polêmica

É @rafakalimann_ você está enganada em falar isso eu moro lá e tem mais pessoa famosas e renomeado que mora lá também e sabemos o quanto é bom morar lagoa santa.

Lá tem de tudo que precisamos. https://t.co/oFRxryohPX — brunohenrique 2️⃣7️⃣ (@Brunohenrique) April 19, 2020

Perto do final do programa, uma das finalistas, a influencer Rafa Kalimann, se envolveu em polêmica ao defender Paula von Spergling, campeã do BBB 19, sister que pronunciou vários comentários racistas na edição anterior do programa.

A postura de Rafa foi criticada por outros participantes, como Babu, Manu, Ivy Moraes e Thelma Assis, outra das finalistas da edição. Fora da casa, Bruno Henrique, craque do Flamengo, afirmou ter propriedade para criticar a situação.

Rafa, que tinha afirmado que Paula havia crescido em uma cidade mais rural, e não tinha informação, foi criticada pelo jogador. Segundo o atacante, ele também cresceu na localidade e afirmou que não é bem essa a situação de Lagoa Santa, município próxima a Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Taison de volta ao Twitter pelo BBB

Conhecido por ter uma das contas do Twitter mais famosas do mundo da bola, além de seu desempenho incrível dentro de campo e da sua militância antirracista fora dele, Taison retornou à plataforma para declarar torcida por Thelma, única participante não-famosa na final do Big Brother Brasil.

Ja que tiraram o Babu que votem na Thelma pra ser a vencedora do Bbb!.. ✊🏿✊🏿✊🏿 — Taison Barcellos F. (@taisonfreda7) April 26, 2020

O atacante do -UCR foi um dos únicos boleiros famosos a declarar torcida na final do BBB: a maioria dos jogadores torcia por Babu e não afirmou ter preferência na decisão entre Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann.