Flamengo convida Babu Santana para visitar Ninho do Urubu após o BBB

Rubro-negro fanático, ator que disputa o reality show da TV Globo poderá realizar este sonho depois de sair da casa

Babu Santana ainda não sabe se vai deixar o Big Brother como campeão - e com R$ 1,5 milhão na conta -, mas pelo menos um sonho ele vai poder realizar.

Neste sábado, o confirmou que vai convidar o ator, fanático torcedor rubro-negro, a visitar o Centro de Treinamento do Ninho do Urubu quando a participação dele no reality show acabar.

O clube usou o Twitter para responder uma postagem do jornalista Bruno Viccari, da ESPN Brasil, que destacava que o "Paizão", como é conhecido, havia declarado que pediria para conhecer o CT acompanhado dos filhos.

Mais times

"Não precisa nem pedir. Já está convidado", afirmou o Fla, marcando ainda o perfil oficial do participante do BBB.

Mais artigos abaixo

Babu tem declarado seu amor pelo Flamengo desde que entrou na "casa mais vigiada do país" e inclusive ganhou a torcida de muitos jogadores rubro-negros, como Pedro, Ribeiro, Diego Alves e principalmente Gabigol, que até o homenageou em uma comemoração no clássico contra o .

Recentemente, em conversa com Manu Gavassi, o ator falou do desespero que sente ao não ter notícias do time do coração no confinamento. "Gente, vocês não tem noção do quanto eu sou flamenguista. Eu tô me coçando aqui dentro. Eu tenho 30 perguntas sobre o Flamengo. Será que o Gabigol ficou"?

Enquanto não descobre que é querido pelos jogadores flamenguistas que tanto idolatra, Babu vai disputando suas decisões dentro do BBB. Indicado pela sétima vez ao paredão, ele define neste domingo contra Flayslane e Thelma a permanência na casa. Pedro já apostou que ele fica.

A final do Big Brother Brasil está marcada para o dia 23 de abril. Com o futebol paralisado e sem data para voltar, o triunfo de Babu é o título que a nação rubro-negra mais espera.