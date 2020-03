Gabigol e Richarlison prometem até camisa para tirar Manu e manter Prior no BBB

Manu Gavassi disputa a permanência contra Felipe Prior e Mari Gonzalez no paredão desta semana; jogador do Flamengo está engajado no BBB

A edição deste ano do Big Brother , da TV Globo, está mexendo diversos jogadores de futebol. E um dos queridinhos do jogadores é Felipe Prior, corintiano e um dos emparedados da semana. Para tentar manter o "brohter" na casa, estrelas como Gabigol e Richarlison estão prometendo até sorteio de camisas.

Prior disputa a permanência no programa contra a cantora Manu Gavassi e a influencer digital Mari Gonzalez. E uma postagem de Manu em 31 de janeiro de 2010 fez com que ela se tornasse o alvo do flamenguista e do atacante do .

Richarlison foi o primeiro que prometeu o sorteio de uma camisa oficial caso a cantora fosse eliminada. Na sequência, Gabigol retuitou o amigo e disse que também faria um sorteio se a "sister" fosse eliminada.

E tem uma minha também. 🕊 https://t.co/WoN999AC1Z — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 30, 2020

Confinados por causa do coronavírus, diversos jogadores agora estão focados no BBB. O próprio Gabigol, antes mesmo da quarentena, chegou a comemorar o gol contra o imitando uma dança que o brother Babu Santana, flamenguista, sempre faz durante as festas. Nas últimas semanas, porém, Felipe vem ganhando a torcida de diversos jogadores. Ele até recebeu um apelido: "El Mago" Prior.

Mas também tem boleiro que defende a permanência de Manu. David Luiz também se pronunciou sobre o BBB em um comentário nas redes sociais da cantora.

jogadores de futebol fazendo campanha pra tirar a manu por ela não gostar de futebol.



o david Luiz: #BBB20 pic.twitter.com/2EmUYYGSRJ — rafela (@rfalccal) March 30, 2020

Foi Prior quem indicou Manu ao paredão. Em sua justificativa, o arquiteto disse que parecia que ela estava na Disney. Gabigol repercutiu a fala em suas redes sociais postando uma foto com o Mickey.

A repercussão do apoio de Gabigol e Richarlison foi enorme. Houve quem elogiasse os jogadores e quem os criticassem, chamando-os de machistas, por exemplo. Prior é criticado pelo público do BBB por ter atitudes machistas e ignorantes. David Luiz também foi citado nas redes sociais. O zagueiro do foi chamado de "único jogador com moral" mas pessoas também falaram que "o 7x1 foi pouco" para ele.