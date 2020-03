Prior x Manu virou Neymar x Marquezine? Internautas veem 'disputa' entre ex-casal no BBB

Neymar está do lado de Prior, Bruna no de Manu e a internet viu uma disputa entre o ex-casal

Com os campeonatos de futebol paralisados por conta da pandemia do coronavírus Covid-19, o novo assunto do momento, inclusive no mundo do futebol, é o Big Brother , reality da TV Globo.

Mas uma outra disputa foi estabelecida depois da formação do paredão. Com Prior x Manu x Mari disputando a preferência do público para seguir na disputa pelo prêmio milionário, a disputa entre os boleiros - com exceção de David Luiz - a favor do arquiteto e as blogueiras e atrizes a favor da cantora, um personagem de cada lado se destacou e uma nova briga começou: Neymar x Bruna Marquezine e #Brumar voltou aos assuntos mais comentados do Twitter, mesmo que o casal não esteja mais junto há muito tempo.

qualquer festa: "não quero dinheiro"



eu: amor a camisa, vou com o corinthians... pic.twitter.com/KW4Wrm9xlK — karin (@karinhinca) March 8, 2020

Neymar seguiu o exemplo de seus amigos Gabigol e Richarlison no apoio a Prior, enquanto Bruna ficou do lado de sua melhor amiga. Assim, o ex-casal, mais uma vez, virou protagonista nas redes sociais.

Por mais que não tenha nenhuma comunicação direta entre os dois, os internautas já estão colocando pilha:

Tudo tem que começar ou Terminar no Neymar ou na Bruna Marquezine, nesse caso, nos dois #brumar pic.twitter.com/JJjVjzZDFh — Gobila (@ShaolinSincero) March 30, 2020

o Brasil gira em torno de neymar vs. bruna marquezine há uns 4 anos se for ver https://t.co/z14ox2k63D — Brunovid19™️ (@nobru_pharael) March 30, 2020

choose your side: NEYMAR X BRUNA MARQUEZINE https://t.co/utIVheVMEs — BABUZETE (@LuccaLocatelli) March 30, 2020

Tudo isso pra afrontar a bruna marquezine neymar??????? pic.twitter.com/e0ajMJDU5i — will (@wxcaeta) March 30, 2020

Prior causou a união das torcidas brasileiras(coisa rara).

E trouxe novamente o casal #brumar , dessa vez com fogo e discórdia .

Esse cara tá colocando fogo no parquinho. pic.twitter.com/Uw7izHYCPT — Iludida (@aninharr3) March 30, 2020