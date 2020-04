Bruno Henrique entra em polêmica do BBB e rebate comentário de Rafa Kalimann

Atacante do Flamengo usou redes sociais para discordar de comentário de participante do Big Brother Brasil

Mais uma vez o mundo do futebol e do Big Brother 20 foram relacionados nestes tempos em que a bola não está rolando. Atento ao reality da TV Globo, Bruno Henrique, do , não gostou de um comentário de Rafa Kalimann dentro da "casa mais vigiada do país".



Os participantes começaram neste domingo uma discussão sobre Paula von Sperling, que venceu a edição de número 19 do programa, realizada no ano passado, apesar de ter feito comentários considerados racistas e de intolerância religiosa durate o período de confinamento.

Rafa tentou justificar a postura afirmando que Paula é "uma menina que é lá do interior do interior, uma outra cultura". A campeã do BBB 19 é da cidade mineira de Lagoa Santa, a 40 quilômetros da capital Belo Horizonte. Bruno Henrique, que mora em Lagoa Santa, não gostou nada do comentário.

É @rafakalimann_ você está enganada em falar isso eu moro lá e tem mais pessoa famosas e renomeado que mora lá também e sabemos o quanto é bom morar lagoa santa.

Lá tem de tudo que precisamos. https://t.co/oFRxryohPX — brunohenrique 2️⃣7️⃣ (@Brunohenrique) April 19, 2020

A postagem de Bruno, que torce para o flamenguista Babu Santana no BBB, serviu para atiçar torcidas. Fãs de Rafa Kalimann chegaram a acusar o atacante de querer ganhar holofote com a situação e deixaram rubro-negros revoltados.

Nada do q eu li na tl hj, supera essa arroba falando q o BRUNO HENRIQUE ta querendo pegar fama em cima da Rafa K pic.twitter.com/BhybI3FUB3 — Piloto (@PilotandoTV) April 19, 2020

Rafa é considerada uma das favoritas ao título do BBB 20, assim como Babu. A final do programa será no dia 27 de abril.