Prior, do BBB, tem torcida em peso entre jogadores de futebol; veja quem são

Corinthiano assumido, o brother conquistou a torcida de rivais como Gabigol, Igor Gomes e outros

Uma das figuras mais controversas do Big Brother 20, Felipe Prior vem conquistando cada vez mais fãs e torcedores, dentre eles muito jogadores de futebol.

Prior deu a volta por cima durante o jogo, foi de "na semana que vem a gente elimina" para um dos favoritos a ganhar o prêmio milionário do reality da TV Globo.

Durante o programa, o arquiteto teve muitos problemas com a meninas de dentro da casa, e caiu no desgosto de muita gente, mas com o tempo a figura engraçada acabou conquistando não só outros brothers, mas o público também. A amizade com o ator Babu Santana também foi muito positiva para a imagem de Prior.

O paulistano é torcedor fanático do e sempre foi muito ligado ao futebol, ele inclusive tentou seguir carreira como jogador profissional, mas teve dificuldades por ser considerado pequeno para ser zagueiro, posição que sempre jogou.

Em diversas ocasiões, Felipe cantou músicas da torcida corinthiana e falou de seu time do coração. Durante um castigo do mosntro, Prior cantou uma famosa música de arquibancada e durante as festas, adapta a letra da música de Tim Maia, como faz a torcida do .

qualquer festa: "não quero dinheiro"



eu: amor a camisa, vou com o corinthians... pic.twitter.com/KW4Wrm9xlK — ka (@karinhinca) March 8, 2020

A amizade com o flamenguista Babu, que interpretou Tim Maia nos cinemas, rendeu ótimas conversas sobre futebol.

o prior e o babu discutindo sobre o corinthians e o flamengo na festa kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/5e89zuDjTm — junιor (@socrwtes) March 19, 2020

Assim como Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador, Prior também ganhou um apelido especial dos fãs, ele ficou conhecido como "El Mago". Ao falar dele, muitas vezes usam a frase "joga y joga", outra expressão bastante conhecida no futebol, por conta de um áudio em que um torcdor fala de Cristiano Ronaldo.

Fê, os jogadores de futebol normalmente recebem apelidos: Adriano IMPERADOR, Ronaldo FENÔMENO. Prior foi batizado EL MAGO pq joga y joga, vence y vence, faz mágicas pra eliminar seus adversários, escape dos paredões e encanta todos! Melhor jogador! #bbb20 — VOTA Y VOTA 🍺⛺️ (@saysbruno) March 23, 2020

Mesmo corinthiano, Felipe Prior conquistou a torcida de jogadores dos mais diversos times do Brasil e de fora.

CARLOS AUGUSTO - Corinthians

Joga y Joga 😂 — Carlos Augusto (@CarlosAugustonz) March 23, 2020

LÉO SANTOS - Corinthians

GABIGOL -

VAAAAAMOOOOOO EL MAGO ! VAAAAAMOOOOO — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 23, 2020

Joga y joga y morde as costas 🤣 — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 23, 2020

ÉVERTON RIBEIRO - Flamengo

El mago 🧙🏻‍♂️ — Ribeiro (@evertonri) March 23, 2020

IGOR GOMES -

joga y joga — Igor Gomes (@igorsgomes99) March 23, 2020

RICHARLISON -

Joga y joga hahahaha mlk teimoso — Richarlison Andrade (@richarlison97) March 23, 2020

ZÉ LOVE -

Prior da Massa!! 🏆🏆... Boa semana a todos... #ForaDaniel 💤💤💤 — Ze Love (@Ze_Love) March 23, 2020

NETO - ex-Corinthians

ANDRÉ HENNING - jornalista do Esporte Interativo