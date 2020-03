Como Gabigol virou fã de Babu no BBB e pode ajudá-lo a se livrar de mais um paredão

O Brother é flamenguista roxo e conquistou a torcido do atacante rubro-negro

Babu Santana, participante do BBB 20 está em mais um paredão, mas o ator tem uma torcida de peso fora da casa. Trata-se de Gabigol, artilheiro do - time de Babu -, que vem fazendo campanha pela permanência do Brother.

Confinado desde janeiro, Babu não ficou sabendo sobre a permanência de Gabigol no e, em conversa com o amigo de confinamento, Felipe Prior, o ator se mostrou ansioso para saber se o craque havia renovado seu contrato: "E o Flamengo como está no Carioca? Gabigol ficou ou saiu?”.

Ao ficar sabendo, o atacante passou a torcer fortemente pelo Brother. Em homenagem a ele, comemorou o gol marcado contra o Botafogo com a "dancinha do Babu", imitando os movimentos que o ator faz durante as festas do reality.

Além disso, a cada paredão que o Babu disputa, Gabigol faz campanha por sua permanência. Da última vez, o atacante inclusive reuniu os colegas de time para assistir à disputa, que acabou com a permanência de Babu.

Nesta semana, disputando a preferência do público com a influencer Rafa Kalimann e o hipólogo Pyong Lee, o Brother está recebendo o apoio de Gabigol nas redes sociais.

#ficababu quem está comigo de novo? 🐻💪🏽🔥 — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 16, 2020

Só eu estou ansioso para hoje meu parça? https://t.co/qA1tV3BTNH — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 17, 2020

Estou aqui votando, certeza que o paizão vai ficar 🐻❤️ https://t.co/A0YQmr02vR — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 17, 2020

Já perdi as contas HAHAHAHAHA https://t.co/S9GXtvcAzT — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 17, 2020

Plaquinha vai subir 🔥 https://t.co/Olpi5LE6bP — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 17, 2020

Esse momento foi demais! 🤩 https://t.co/mEIpfm9Eyr — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 17, 2020