BBB 2020 tem até ex-jogador de futebol: saiba mais sobre Hadson Nery

Hadson Nery jogou no Corinthians e foi treinado por Jorge Jesus

Na última terça-feira (21) começou a 20ª edição do Big Brother , reality show da TV Globo, e dentre os participantes está um ex-jogador de futebol, Hadson Nery.

"Vou entrar para ganhar. Se tiver que passar por cima, eu passo. É o grandão sem medo!” Leia o perfil completo do Hadson ↓ #RedeBBB #BBB20 https://t.co/x44XItTi2q — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2020

Hadson nasceu em Belém do Pará, em 1981. Hoje, com 38 anos, já se aposentou do futebol, mas seu currículo é extenso.

CARREIRA

Atuando como lateral-esquerdo, Hadson começou a carreira nas categorias de base do , do e do , antes de se transferir para o , seu primeiro clube profissional, e também time no qual se destacou na .

Depois passou por diversos outro times, do Brasil e de fora. Jogou na , , , e . Quando estava no União Leiria chegou a ser treinado por Jorge Jesus.

Ao encerrar sua carreira como jogador, ele se dedicou a administrar o Club do Pará.

Chegou a jogar com nomes conhecidos do futebol brasileiro como Alessandro, ex-lateral do Corinthians.

FAMÍLIA DE BOLEIROS

Ele é irmão do também jogador Harison, campeão da Copa São Paulo em 2000, quando jogava pelo tricolor paulista.

Um dos momentos marcantes da carreira dele foi ter colocado Kaká - que anos depois viria ser o melhor jogador do mundo - no banco.

Em 2014, se afastou dos gramados e pretende seguir a carreira de treinador.

POLÊMICAS

Assim que foi anunciado como participante do BBB, notícias antigas sobre o ex-jogador voltaram a circular, dentre elas uma medida protetiva pedida por sua ex-mulher e um vídeo em que Hadson aparece humilhando um torcedor de um time rival.

Sobre o caso da ex-esposa, Elen Cristina Vara, foi noticiado que Hadson a teria agredido e, por isso, o pedido de medida protetiva. Mas segundo o advogado do brother, as informações são “inverídicas e descabidas”.

“Existiu sim a pedido unilateral de Elen, a aplicação de medidas protetivas, não por agressão física, mas sim, devido mensagens via WhatsApp que Hadson enviava para Elen, que por precaução de não querer que Hadson fosse ao seu encontro em seu ambiente de trabalho, pois tal fato já havia ocorrido em uma outra oportunidade”, disse o advogado em comunicado publicado no perfil oficial de Hadson.

BBB 20

A 20ª edição do reality começou nesta terça-feira (21). Esta edição conta com famosos e anônimos que vão dividir a casa por três meses, disputando o grande prêmio de R$ 1,5 milhão. Hadson é um dos 18 participantes.