Os bastidores do acordo entre São Paulo e Dorival Júnior até o fim de 2024

Três conversas e reunião para a assinatura do contrato: como Tricolor paulista escolheu o sucessor de Rogério Ceni

O São Paulo precisou de três conversas para acertar a contratação de Dorival Júnior até dezembro de 2024, como soube a GOAL. O clube fez o primeiro contato na segunda-feira (17), quando Rogério Ceni ainda era técnico do clube, e fez outros dois até a reunião decisiva, na manhã desta quinta-feira (20).

A conversa inicial foi conduzida pelo diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho às vésperas do jogo contra o Puerto Cabello, da Venezuela. Na ocasião, o dirigente tentou entender qual era a situação do técnico, que teve o nome ligado ao Atlético-MG recentemente. O treinador deu sinal positivo para uma negociação, desde que Ceni não estivesse mais no Morumbi.

A diretoria ratificou o teor do primeiro contato no dia da partida contra o Puerto Cabello. A conversa foi produtiva, e Dorival manteve a postura adotada inicialmente, alegando que só avançaria no negócio em caso de saída do então treinador do clube.

O anúncio da demissão de Rogério Ceni na tarde dessa quarta-feira (19) foi o suficiente para o São Paulo avançar rapidamente na conversa com Dorival Júnior. Com o sinal positivo do técnico, as bases salariais foram definidas, e a assinatura do acordo ficou para a manhã desta quinta-feira. Em reunião na capital paulista, o negócio foi sacramentado.

Dorival Júnior e auxiliares — o filho Lucas Silvestre é um deles — terão salários semelhantes ao da comissão técnica de Rogério Ceni, conforme apurado pela reportagem. Ele aprovou o elenco que tem à disposição, mas avisou à diretoria que seria interessante alguns reforços para a próxima janela de transferências.

Um dos reforços que o técnico deve receber logo no início da passagem pelo Morumbi é o atacante Alexandre Pato. O centroavante de 33 anos treina no CT da Barra Funda e deve receber uma proposta de produtividade para atuar pela equipe novamente.