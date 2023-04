São Paulo se acerta com Dorival Júnior para a vaga de Rogério Ceni

Tricolor paulista procurou o técnico antes mesmo de confirmar a demissão de Rogério Ceni e espera anunciá-lo nas próximas horas

O São Paulo tem um acordo verbal para anunciar a contratação do técnico Dorival Júnior, como soube a GOAL. Ele será o substituto de Rogério Ceni no Morumbi. Há expectativa de um anúncio nas próximas horas. O novo comandante deve ficar à frente da equipe, inclusive, na partida do próximo sábado (22), diante do América-MG, pela segunda rodada do Brasileirão.

A diretoria já havia feito uma consulta ao treinador nessa terça-feira (18), antes mesmo de anunciar a saída do antigo comandante. O Tricolor paulista, inclusive, discutia o nome do técnico nos bastidores do Morumbi.

A saída de Rogério Ceni foi sacramentada mesmo depois da vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A decisão foi tomada pela diretoria ainda na terça-feira, mas o fato foi consumado somente nesta quarta.

A decisão do São Paulo de buscar Dorival Júnior para o cargo tem o aval do presidente Julio Casares, que gosta do trabalho do atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil — ele venceu os dois torneios no ano passado comandando o Flamengo.