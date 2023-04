São Paulo discute situação de Rogério Ceni e já avalia nome de Dorival Júnior

Diretoria ainda não definiu um substituto, mas o nome de Dorival Júnior já foi avaliado nos bastidores

O São Paulo avalia a possibilidade de saída de Rogério Ceni do cargo de treinador, mesmo que a equipe consiga um triunfo sobre o Academia Puerto Cabello, da Venezuela, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, como soube a GOAL.

O técnico perdeu prestígio neste início de temporada. A eliminação do Paulistão para o Água Santa e as derrotas em jogos importantes — como a estreia do Brasileirão, contra o Botafogo — minaram o trabalho do comandante no Morumbi.

A diretoria evita falar sobre a possível saída do ídolo abertamente, mas já discute a situação nos bastidores. Rogério Ceni ainda não foi comunicado sobre o pensamento da cúpula e segue o trabalho normalmente no CT da Barra Funda.

Internamente, há quem pense na contratação de um estrangeiro para o cargo, mas a maioria prefere que um técnico brasileiro, com experiência no futebol nacional, seja o escolhido para a vaga. O nome de Dorival Júnior já foi discutido, mas ainda não há definição sobre o substituto do ex-goleiro no banco de reservas.

Rogério Ceni está entre os técnicos mais longevos da elite do Campeonato Brasileiro na segunda passagem pelo São Paulo. Ele chegou ao clube em outubro de 2021 e conseguiu feitos importantes. Na temporada passada, foi vice-campeão paulista e segundo colocado da Copa Sul-Americana.

O treinador comandou o time em 140 partidas, somando 62 vitórias no período. Ele não conquistou títulos como técnico no Morumbi, mas mantém a condição de ídolo por causa do período como jogador — Ceni atuou pelo clube entre 1993 e 2015. No período, conquistou títulos revelantes, como Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes.