Barcelona x Pumas: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Troféu Joan Gamper

Partida acontece neste domingo (7), pelo Troféu Joan Gamper; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Pumas se enfrentam neste domingo (7), no Camp Nou, a partir das 15h (de Brasília), pela final do Troféu Joan Gamper. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após amistosos nos EUA, o Barcelona fará o seu primeiro jogo em casa com as novas contratações e reencontrará Dani Alves, que assinou com o Pumas.

Para o confronto, o técnico Xavi oide mandar a força máxima para o campo, com Lewandowski buscando o seu primeiro gol com a camisa do Barça.

Do outro lado, o Pumas não poderá contar com Jorge Ruvalcaba, lesionado.

Está será apenas a segunda vez que as equipes se enfrentam. O primeiro jogo foi um amistoso em 1963, com o Barcelona goleando por 6 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Barcelona: Marc-André ter Stegen (GK); Ronald Araújo, Andreas Christensen, Gerard Piqué, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Gavi, Sergio Busquets; Raphinha, Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski.

Possível escalação do Pumas: Julio José González (GK); Pablo Bennevendo Peña, Arturo Ortiz, Nicolas Freire, Efrain Velarde; Dani Alves, Higor Meritão, Leonel López González; Eduardo Salvio, Juan Dinenno, Diogo de Olivera.

Desfalques da partida

Barcelona:

sem desfalques confirmados

Pumas:

Jorge Ruvalcaba: lesionado

Quando é?

JOGO Barcelona x Pumas DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 0 x 1 Barcelona Amistoso 24 de julho de 2022 Barcelona 2 x 2 Juventus Amistoso 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Pumas Troféu Joan Gamper 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Barcelona x Rayo Vallecano Amistoso 13 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

New York Red Bulls

JOGO CAMPEONATO DATA Austin 3 x 4 New York RB MLS 25 de julho de 2022 Orlando City 5 x 1 New York RB MLS 28 de julho de 2022

Próximas partidas