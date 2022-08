Qual será a camisa de Robert Lewandowski no Barcelona?

Apresentado oficialmente no Camp Nou, o atacante polonês continuará utilizando o número no qual fez sucesso no Bayern de Munique

Contratação de peso para esta temporada, o atacante Robert Lewandoswki foi apresentado no Camp Nou nesta sexta-feira, dia 5 de agosto, como novo jogador do Barcelona. O jogador polonês usará a camisa de número 9 no clube espanhol, antes utilizada por Memphis Depay.

Depois de uma passagem de sucesso pelo Bayern de Munique, o atacante optou por deixar o clube alemão, com o Barcelona aparecendo como principal interessado em sua contratação. Depois de muita negociação, o jogador foi anunciado como novo atacante do clube espanhol no dia 17 de julho.

Porém, nos amistosos disputados durante a pré-temporada, o atacante utilizou a camisa 12, já que seu tradicional número estava ocupado por Depay.

Qual será a camisa de Robert Lewandowski?

Getty Images

Agora no Barcelona, o atacante Robert Lewandowski continuará usando o mesmo número da época do Bayern de Munique e, ainda, da seleção polonesa. O atacante herdará a camisa 9, antes usada por Memphis Depay, que deve estar de saída do clube espanhol.

Na entrevista de apresentação, o jogador afirmou que a escolha do número da camisa foi uma decisão do próprio clube.

"Foi uma decisão do clube. Por motivos que interessam ao clube, por imagem, por publicidade. Achamos que foi uma decisão adequada. Máximo respeito pelo Memphis", disse o atacante.

Ainda em relação ao número, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse: "Foi uma decisão do clube que Robert usasse o número 9, pensamos que essa era a decisão certa. Com respeito por Memphis Depay, que entendeu perfeitamente", disse o mandatário.

Agora, a expectativa é para que o clube consiga inscrever o atacante a tempo para nova temporada de La Liga. O Barcelona estreia na competição contra o Rayo Vallecano, dia 13 de agosto, no Camp Nou.