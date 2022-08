Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste domingo (28), pela 26ª rodada da Série B; veja como acompanhar na internet

Londrina e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (16), Estádio Do Café, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (RJ, BA, PE, AC, AP, RO, RR, PA, PI, AM, MA, SE, RN, AL, ES, DF e a cidade de Juiz de Fora-MG), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Tricolor de Aço entra em campo defendendo a sua vice-liderança. Com 44 pontos, o time de Enderson Moreira terá praticamente todo o elenco à disposição. A exceção é Caio Vidal, no departamento médico.

Recém-chegado ao clube, Ytalo pode fazer a sua estreia com a camisa baiana. Além disso, Luiz Otávio, Gabriel Noga e Marco Antônio estão recuperados de lesão.

Do outro lado, o Vasco está na quarta posição, com 42 pontos, vem de derrota na última rodada e sabe que precisa pontuar para não ver a sua posição dentro do G-4 ameaçada. O Cruzmaltino não tem desfalques confirmados para a partida.

Nos últimos 20 duelos entre as equipes, o Bahia venceu sete vezes, o Vasco oito, além de cinco empates. No primeiro turno da Série B 2022, o Cruzmaltino ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do BAHIA: Danilo Fernandes, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Rezende, Mugni e Daniel; Ricardo Goulart (Patrick de Lucca), Jacaré e Davó.

Possível escalação do VASCO: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Figueiredo, Fábio Gomes (Raniel) e Alex Teixeira.

Desfalques da partida

Bahia:

Caio Vidal: departamento médico.

Vasco:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Bahia x Vasco DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Moises Ferreira Simão (BA)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 0 Vasco Série B 18 de agosto de 2022 Vasco 3 x 1 Tombense Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Guarani Série B 31 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Brusque x Vasco Série B 3 de setembro de 2022 16h30 (de Brasília)

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 1 Bahia Série B 16 de agosto de 2022 Bahia 2 x 0 Ituano Série B 12 de agosto de 2022

Próximas partidas