Bahia x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na internet

O Bahia encara o Cruzeiro na noite deste sábado (10), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de um empate no jogo passado, o Bahia subiu para o 15º lugar, com 8 pontos. O Tricolor, no entanto, conta com o apoio de sua torcida para vencer e se distanciar da zona de rebaixamento. O departamento médico da equipe, entretanto, segue cheio.

Já o Cruzeiro perdeu o clássico para o Atlético-MG e despencou quatro posições, ficando em décimo, com 13 pontos. A Raposa não poderá contar com Fernando Henrique e Kaiki, ambos lesionados. A novidade entre os relacionados do técnico Pepa é Robert, de apenas 18 anos.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Bahia ganhou três vezes, o Cruzeiro 11, além de seis empates.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano, Cauly e Ryan; Ademir e Everaldo.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Neto Moura), Wallisson e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto (Henrique Dourado).

Desfalques

Bahia

Marcos Felipe, Raul Gustavo, Já Biel, Jacaré, Matheus Bahia e Yago Felipe estão no departamento médico.

Cruzeiro

Fernando Henrique e Kaiki estão no departamento médico.

Quando é?