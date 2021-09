Avaí x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta segunda-feira (6), pela 23ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco enfrenta o Avaí nesta segunda-feira (6), às 20h (de Brasília), na Ressacada, pela 23ª rodada da Série B. O jogo terá transmissão ao vivo no SporTV, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Vasco DATA Segunda-feira, 6 de setembro de 2021 LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Weber Felipe Silva (PR)

Quarto árbitro: William Machado (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Cruzmaltino busca mais uma vitória na Série B / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta segunda-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois do polêmico empate com o Brasil de Pelotas com o erro do VAR, o Vasco, com 32 pontos e no meio da tabela da Série B, busca a vitória fora de casa.

Para o confronto, o técnico Lisca segue sem contar com Ernando, Sarrafiore e Jhon Sanchez.

Já o Avaí, sem vencer há três jogos (duas derrotas e um empate), com 34 pontos, conta com o retrospecto positivo contra o rival.

Em cinco jogos pela segunda divisão, são quatro derrotas e um empate.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei; Léo Matos, Miranda, Leandro Castán e Zeca; Andrey, Caio Lopes e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec, Léo Jabá e Cano.

Provável escalação do Avaí: Glédson; Edilson, Rafael Pereira, Fagner Alemão e João Lucas; Bruno Silva, Marcos Serrato e Lourenço; Copete, Getúlio e Vinícius Leite. .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 0 Ponte Preta Série B 29 de agosto de 2021 Vasco 1 x 1 Brasil de Pelotas Série B 3 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Vasco Série B 16 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Vasco x Cruzeiro Série B 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 2 Coritiba Série B 20 de agosto de 2021 Vila Nova 1 x 0 Avaí Série B 25 de agosto de 2021

Próximas partidas