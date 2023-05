Avaí avalia Daniel Paulista e Ricardo Catalá para a vaga de Alex

Clube catarinense não é o único interessado em Daniel Paulista; técnico foi consultado por Sampaio Corrêa e Paysandu

O Avaí avalia possíveis substitutos para o cargo deixado por Alex na noite dessa quarta-feira (3), após a derrota por 3 a 0 para o Vila Nova, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. Daniel Paulista e Ricardo Catalá já foram consultados e podem substituir o antigo comandante, como soube a GOAL. Outros nomes ainda são avaliados.

A diretoria do Avaí ainda não definiu o substituto de Alex, mas crê que ambos têm mais experiência que o antigo comandante. Daniel Paulista está sem clube desde novembro do ano passado, quando deixou o CRB, e Ricardo Catalá também ficou livre no mercado da bola após deixar o Mirassol, na manhã desta quinta-feira (4).

Além do Avaí, outros dois clubes demonstraram interesse na contratação de Daniel Paulista no mercado da bola. Sampaio Corrêa e Paysandu fizeram consulta sobre a situação do técnico recentemente e podem formalizar uma proposta em breve.

O clube catarinense quer contratar um treinador com mais experiência que Alex, que fez apenas o primeiro trabalho no futebol profissional na atual temporada. Antes disso, ele atuou como treinador do time sub-20 do São Paulo, levando inclusive a equipe à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na curta passagem pela Ressacada, o técnico somou seis vitórias, quatro empates e oito derrotas em 18 partidas. Ele teve 40,74% de aproveitamento na Ressacada, com 22 gols marcados e 25 sofridos.

Sob o comando do treinador, o Avaí foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense para o Criciúma e na primeira fase da Copa do Brasil, para o Retrô. As quedas consideradas precoces incomodaram a diretoria, além do trabalho considerado ruim nos bastidores.

Alex foi definido como técnico do Avaí em novembro passado, durante reunião do agente Gianfranco Petruzzielo com a atual gestão do clube. A informação foi adiantada em primeira mão pela GOAL à época.