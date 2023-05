Os bastidores da demissão de Alex pelo Avaí

Trabalho era contestado e foi discutido em reunião no último sábado; presidente segurou técnico, mas a derrota para o Vila Nova foi a gota d'água

O Avaí já pensava em demitir o técnico Alex de Souza antes da derrota por 3 a 0 para o Vila Nova, no estádio da Ressacada. A diretoria se reuniu para discutir o futebol no último sábado (29), e parte da cúpula defendia a saída imediata do treinador, antes mesmo do jogo válido pela quarta rodada da Série B, como soube a GOAL.

O presidente Júlio Heerdt foi o responsável por segurar a saída do técnico e esperar o resultado da partida contra o Vila Nova, nessa quarta-feira (3). A decisão do mandatário foi pela manutenção do trabalho durante o encontro ocorrido na ressacada, no fim de semana. Ele tratou o tropeço desta semana como a gota d'água para o contestado trabalho.

A derrota por 3 a 0 em plena Ressacada deixou a situação de Alex insustentável no Leão. O que foi discutido no último sábado nem precisou entrar novamente em pauta. A diretoria apenas comunicou o fato ao profissional, que acatou o fato. Nas redes sociais, o clube anunciou que a ruptura do trabalho foi uma decisão em comum acordo.

Alex já sabia da intenção da diretoria antes mesmo de ser procurado para conversar. O treinador e a comissão técnica, que ainda contava com os auxiliares PC de Oliveira e João Cavalcanti, tinham recebido a informação sobre a reunião do último sábado.

Nos bastidores do Avaí, havia muita insatisfação com o trabalho desempenhado por Alex — esta foi a primeira experiência profissional do técnico. Antes disso, ele havia treinado o sub-20 do São Paulo, chegando à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior e sendo derrotado pelo Palmeiras.

No primeiro trabalho como treinador no futebol principal, Alex não teve números convincentes. O técnico somou seis vitórias, quatro empates e oito derrotas em 18 partidas. Ele teve 40,74% de aproveitamento na Ressacada, com 22 gols marcados e 25 sofridos.

Sob o comando do treinador, o Avaí foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense para o Criciúma e na primeira fase da Copa do Brasil, para o Retrô. As quedas consideradas precoces incomodaram a diretoria, além do trabalho considerado ruim nos bastidores.

Alex foi definido como técnico do Avaí em novembro passado, durante reunião do agente Gianfranco Petruzzielo com a atual gestão do clube. A informação foi adiantada em primeira mão pela GOAL à época.