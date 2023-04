Avaí discute situação de Alex e cogita demissão do técnico

Diretoria está insatisfeita com o desempenho da equipe sob o comando do atual treinador e pode demiti-lo do cargo

O Avaí avalia a situação de Alex no mercado da bola e pode demiti-lo após uma reunião da diretoria neste fim de semana, como soube a GOAL. Nos bastidores da Ressacada, estudam a possibilidade do técnico nem sequer se reapresentar depois da derrota por 1 a 0 para o Criciúma, nesta sexta-feira (28), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A cúpula está incomodada com o desempenho da equipe na atual temporada. Sob o comando do técnico, o time disputou 17 partidas, com seis vitórias, quatro empates e sete derrotas. O aproveitamento é de 43,13%. Foram 22 gols marcados e outros 22 sofridos.

As eliminações precoces também pesam contra o treinador. No Campeonato Catarinense, o Avaí foi eliminado nas quartas de final para o Criciúma, adversário dessa sexta-feira. A equipe ainda caiu na fase inicial da Copa do Brasil ao perder por 3 a 2 para o Retrô, de Pernambuco.

Alex está ciente da insatisfação da diretoria, mas ainda não foi chamado para conversar sobre a situação na Ressacada. O treinador mantém a programação de comandar as atividades nos próximos dias, já pensando na partida contra o Vila Nova, na quarta-feira (3), às 21h15 (de Brasília), pela quarta rodada da Série B.

O acordo entre Avaí e Alex foi adiantado pela GOAL em novembro do ano passado. As tratativas foram entre a diretoria do clube catarinense e o empresário Gianfranco Petruzziello. O agente foi o responsável por levar o técnico para a primeira experiência como profissional.

Antes de iniciar a carreira no futebol profissional, Alex havia atuado como técnico do time sub-20 do São Paulo. Na passagem pelo CT de Cotia, o treinador conduziu o elenco à semifinal da Copinha de 2022, perdendo para o campeão Palmeiras nesta fase.