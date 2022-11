Alex será o novo técnico do Avaí para a temporada 2023

Ex-comandante do time sub-20 do São Paulo tem acordo verbal para trabalhar pelo Avaí em 2023

Com o fim da temporada 2022 e o rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí já começa o planejamento do próximo ano com um novo treinador. Alex, responsável pelo time sub-20 do São Paulo, será o novo técnico do Alviazul para a campanha de 2023, como soube a GOAL.

As tratativas foram conduzidas pelo empresário Gianfranco Petruzziello. O agente se responsabiliza pela carreira do técnico e tinha outras propostas à disposição, mas preferiu o acordo com os catarinenses.

O Avaí ainda não divulgou a contratação do técnico, mas já tem acordo verbal para anunciá-lo em breve. A ideia é que ele participe da reconstrução do time na próxima temporada.

O contrato de Alex na Ressacada deve ter duração de uma temporada, até dezembro de 2023. O clube catarinense vê o ex-jogador como um nome promissor.

Antes de trabalhar no Avaí, Alex teve uma passagem pela equipe sub-20 do São Paulo. Em 2022, conduziu o time à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O treinador foi responsável por revelar nomes como Pablo Maia no Morumbi.