Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Pressionado, Galo busca a vitória nesta quinta-feira (27); veja como acompanhar ao vivo na TV

Sem vencer há três rodadas, o Atlético-MG chega pressionado para encarar o Juventude nesta quinta-feira (27), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Vindo de dois empates e uma derrota, o Atlético-MG, com 48 pontos, segue sem contar com Hulk, com lesão na panturrilha. Kardec segue como titular.

Do outro lado, o Juventude, na lanterna com 21 pontos, não vence há 14 jogos (nove derrotas e cinco empates).

O técnico interino Lucas Zanella deve optar pela entrada de César no lugar de Pegorari, enquanto Vitor Mendes, fora por questão contratual, pode dar lugar a Nogueira.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 14 vitórias, contra quatro do Juventude, além de quatro empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Galo venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Jemerson, Junior Alonso e Dodô; Allan, Jair e Zaracho (Nacho Fernández); Pavón (Ademir), Sasha (Alan Kardec) e Keno.

Escalação do provável JUVENTUDE: César; Paulo Henrique, Thalisson, Nogueira e Rodrigo Soares; Élton, Jadson e Yuri Lima; Chico, Capixaba e Isidro Pitta.

Desfalques

Juventude

Vitor Mendes, por questões contratuais, está fora.

Atlético-MG

Hulk, Arana, Igor Rabelo e Pedrinho, lesionados, seguem fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Juventude nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,20 na vitória do Galo, $ 5,90 no empate e $ 13,00 caso o Juventude vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,65 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,10 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $ 1,22 para o Galo, e $ 4,80 para o Juventude.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade

Quando é?

• Data: quinta-feira, 27 de outubro de 2022

• Horário: 19h30 (de Brasília)

• Local: Mineirão – Belo Horizonte, MG

• Arbitragem: SAVIO PEREIRA (árbitro), DANIEL HENRIQUE DA SILVA e FERNANDA KRUGER (assistentes), MICHE PATRICK (quarto árbitro) e ADRIANO DE ASSIS (AVAR)